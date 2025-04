Martina Schindlerová zmenila účes a je z nej úplne iná žena. Takúto premenu od nej rozhodne nik nečakal

Vôbec nejde o prehnané tvrdenie, ak sa o bývalej finalistke SuperStar povie, že je to akčná žena. Po dlhšej odmlke sa vrhla do kolotoča pracovných povinností, medzi ktorými nie je len spev. Okrem toho, že vo februári pripravila pre svojich fanúšikov s orchestrom veľkolepú šou a chystá sa tento rok spraviť to isté, no v inom meste, pôsobí aj ako moderátorka Hitparády TopTen a častejšie chodieva aj do Dominikánskej republiky. Zdá sa, že je šťastná, za čo môže práca, keďže robí to, čo miluje, a tiež jej partner. Aj navonok by každý spoznal, že prežíva vo svojom živote príjemné obdobie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Keď je niekto šťastný, vyžaruje to do svojho okolia. Stačí sa len pozrieť na fotografie Martiny Schindlerovej, ktorými zahŕňa svojich verných priaznivcov na sociálnej sieti. Srší z nich spokojnosť. Napokon si to speváčka aj zaslúži, po tom, čo si prežila toxické manželstvo, ktoré jej dalo poriadne zabrať. Roky izolácie len so svojimi deťmi sú pre človeka skľučujúce, o čom by vedela Martina rozprávať. Našťastie, tie časy sú už preč. Dnes je o nej všade počuť, a tiež vidieť hlavne na Instagrame, kde zaplavuje fanúšikov fotografiami, z ktorých sa neraz mužskému pokoleniu podlamujú kolená.

Ukázala sa s inými vlasmi

Speváčka je sexi. Ako sama potvrdila, venuje sa cvičeniu a nie je jej jedno, čo vloží do úst. Príkladne sa o seba stará a psychicky je na tom dobre, tak prečo by to neukázala svetu? Pred pár dňami sa opäť pochválila novými snímkami, na ktorých si každý pozorný fanúšik všimol jednu zmenu. V porovnaní s ostatnými zábermi na sociálnej sieti, na týchto vyzerá Martina inak. Jej vlasy najnovšie zdobí ofina, s ktorou sa speváčka ukázala po prvýkrát.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)

Možno povedať, že jej zmena rozhodne pristane. „Dnes vás pozdravujem s ofinou. Tieto fotky vznikli v prestávke medzi hosťami v rámci natáčania hitparády TOP10, aby sme zvečnili ofinu od vizážistky. Okolo mňa je to samá kreativita,“ napísala Martina okrem iného k jednej z dvoch fotografií, ktoré zverejnila na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)

Skôr, než sa začnete tešiť z trvalej zmeny jej účesu, pribrzdite. Zdá sa, že ide len o chvíľkovú záležitosť a menší experiment s hrivou, ktorý si chcela vyskúšať iba na toto fotenie. Sama totiž priznala, že aj keď má ofina určité výhody, nie je to len tak, keďže sa treba o ňu starať. „Ofina zvýrazní oči, ale ofinové ženy vedia, že ofina je starosť navyše, takže ja si ju radšej pripnem, a potom aj odopnem,“ pokračovala speváčka, čím potvrdila, že si dala len príčesok.