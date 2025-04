Martina Schindlerová zaskočila fanúšikov a podstúpila zákrok. Nechala sa vylepšiť, akú procedúru absolvovala?

Aj speváčka a finalistka SuperStar podľahla svetu skrášľovania. Nie je sa čomu čudovať, keď výsledky mnohých zákrokov sú také úžasné, že pohľad do zrkadla každej žene vyrazí dych. Nežnejšie pohlavie sa o krásu zaujíma a aspoň raz za čas si dáva na nej záležať a rozhodne sa zveriť do rúk profesionálom. Urobila tak aj dvojnásobná mamička, ktorá má za sebou náročné obdobie, počas ktorého si prešla toxickým vzťahom a roky žila v izolácii.

Už je to nejaký čas, čo vykukla zo svojej „ulity“ a užíva si život plnými dúškami. No nebolo tomu tak vždy. Zatiaľ čo normálny zdravý vzťah má partnerov napĺňať a dobíjať ich vzájomnou energiou, Martina Schindlerová by vedela rozprávať o opaku. Sama priznala, že na tom, čo si prežila, nesie svoj podiel viny okrem partnera aj ona, keďže si nevážila samu seba, chýbalo jej sebavedomie, a preto dovolila to, čo už bolo za hranicou. Našťastie, dnes je tomu inak, je vyzbrojená sebaúctou a hlavne má milujúceho partnera Marcela. Celý jej život sa obrátil k lepšiemu a Martina je za to veľmi vďačná.

Chcela krajšie obočie

Jej predošlý partner bol žiarlivý a obmedzoval ju v aktivitách, ktoré sú u mnohých dvojíc samozrejmosťou a nie sú žiadnym problémom. V súčasnosti tak pri pohľade na speváčku možno povedať, že priam žiari. Je vidieť, že je šťastná, venuje sa spevu, pripravuje veľkolepú šou na východe Slovenska a moderuje Hitparádu TopTen. Aby si ešte o trošku zdvihla náladu a zároveň vypla hlavu, namierila si to tam, kde všetky starosti zmiznú ako oblak po búrke: do kliniky krásy.

Nečakajte však veľký invazívny zákrok. Martina je očidivne zástankyňou čo najmenšieho zásahu do tela. Pozornosť sústredila len na svoje obočie, ktoré chcela doladiť do dokonalosti. A hoci mnohé ženy dávajú prednosť permanentnému make-upu, ktorý im vydrží dlhodobo, speváčka sa rozhodla pre skrášľujúcu procedúru, ktorá má dočasný charakter. Ide o bezbolestný zákrok s prirodzeným výsledkom.

„Laminácia obočia. Polhodinové riešenie namiesto tetovania. Vydrží 3-4 týždne,“ napísala Martina k videu so zábermi zákroku, na ktorý sa finalistka SuperStar dala. Speváčka sa pochválila svojim fanúšikom na Instagrame. Uviedla, ako to celé prebiehalo a mnohí sa pobavia aj na vtipnej bodke na záver. Ide o záber, na ktorom jej partner zjavne na ňu čaká a spí na gauči, kým sa ona skrášľuje. Stavila na procedúru, ktorá podľa portálu GlowUp obočie krásne naplní a zdvihne, dodá mu prirodzený lesklý vzhľad a pôsobí nadýchanejšie a uhladenejšie.

Aké boli reakcie ľudí?