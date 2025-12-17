Čo hľadajú ženy na Pornhube? Dámy obľubujú lesbické scény aj drsný sex. V ich hľadáčiku skončili aj gej herci

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Ako sa ukázalo, ženy a muži sa vo svojich preferenciách tak úplne nezhodli.

Sledovanie porna niektorí považujú za podvádzanie, iní nie, a niektorí dokonca pozeranie videí berú ako párovú aktivitu. Tak či onak, každý má svoje preferencie, ak ide o tajné fantázie. Rebríčky pritom ukazujú, že muži a ženy sa tak úplne nezhodnú na tom, čo sa im najviac páči, hoci sa zladili v tom, ktoré pohlavie.

Spoločnosť Pornhub každý rok zverejňuje štatistiky za uplynulý rok. V nich ukazuje, ktoré krajiny najviac sledovali videá pre dospelých, ktoré kategórie boli najviac obľúbené, ale napríklad aj to, na akom zariadení ľudia porno najviac sledovali. Napríklad sa ukázalo, že ľudia sledujú porno hlavne cez telefón, ale tiež to, že ho pozerajú aj cez herné konzoly, najmä cez Playstation 5.

My sme sa rozhodli zistiť, čo najviac zaujímalo ženy a aký veľký je rozdiel medzi ich štatistikami a tými mužskými.

Foto: Profimedia

Čo sa im najviac páči

Z celkovej sledovanosti tvorilo ženské publikum 38 percent. Ženské diváčky dominovali v troch krajinách, kde ich bolo viac ako mužov – vo Filipínach, v Kolumbii a v Argentíne.

Čo sa týka kategórií, u mužov jasne zvíťazilo japonské porno, zatiaľ čo u žien lesbické. Ďalšie priečky u mužov tvorili zaradom MILF, mature, anál, transgender, lesbické, ebony, trojka, hentai a amatérske. Pri ženách vyzerala zvyšná deviatka takto: japonské, MILF, anál, mature, transgender, trojka, hentai, ebony a brazílske.

Kategórie, ktoré ešte u mužov zabodovali, ale u žien sa nedostali ani do TOP 20, sú creampie, veľké prsia, blowjob. Zatiaľ čo u žien sa do TOP 20 dostali hardcore, realita, populárne u žien a veľké zadky. Zdá sa tak, že muži aj ženy preferovali u žien iné proporcie a navyše sa zdá, že práve ženy vyhľadávali drsnejšie porno.

Ženy pritom sledovali lesbické porno o 130 percent viac ako muži. O 99 percent viac tiež sledovali orálny sex poskytovaný ženám a tvrdý sex sledovali o 55 percent viac ako muži. Medzi kategóriami, ktoré oveľa viac sledujú ženy než muži, sa navyše objavili aj fisting, gangbang či bisexuálni muži.

Nechýbali pritom aj najvyhľadávanejší herci pre dospelých, respektíve herečky. Medzi ženami totiž jednoznačne vyhrala Jessica Sodi, druhú priečku obsadila Lily Phillips a na treťom mieste skončil španielsky pornoherec Jordi El Niño Polla. Čo sa týka porovnania, aj tu niektoré osoby viac vynikali medzi ženami. Až o 915 percent ženy viac sledovali pornoherca Tylera Wu a o 218 percent viac ako muži sledovali pornoherca Malika Delgatyho. Dôležité je poznamenať, že Tyler aj Malik točia homosexuálny obsah, o to prekvapivejšie je, že sú populárnejší medzi ženami ako mužmi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Móda bez limitov: Má 58 rokov a ľudia jej odkazujú, aby sa začala obliekať na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac