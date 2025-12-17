Čo hľadajú ženy na Pornhube? Dámy obľubujú lesbické scény aj drsný sex. V ich hľadáčiku skončili aj gej herci

Sledovanie porna niektorí považujú za podvádzanie, iní nie, a niektorí dokonca pozeranie videí berú ako párovú aktivitu. Tak či onak, každý má svoje preferencie, ak ide o tajné fantázie. Rebríčky pritom ukazujú, že muži a ženy sa tak úplne nezhodnú na tom, čo sa im najviac páči, hoci sa zladili v tom, ktoré pohlavie.
Spoločnosť Pornhub každý rok zverejňuje štatistiky za uplynulý rok. V nich ukazuje, ktoré krajiny najviac sledovali videá pre dospelých, ktoré kategórie boli najviac obľúbené, ale napríklad aj to, na akom zariadení ľudia porno najviac sledovali. Napríklad sa ukázalo, že ľudia sledujú porno hlavne cez telefón, ale tiež to, že ho pozerajú aj cez herné konzoly, najmä cez Playstation 5.
My sme sa rozhodli zistiť, čo najviac zaujímalo ženy a aký veľký je rozdiel medzi ich štatistikami a tými mužskými.
Čo sa im najviac páči
Z celkovej sledovanosti tvorilo ženské publikum 38 percent. Ženské diváčky dominovali v troch krajinách, kde ich bolo viac ako mužov – vo Filipínach, v Kolumbii a v Argentíne.
Čo sa týka kategórií, u mužov jasne zvíťazilo japonské porno, zatiaľ čo u žien lesbické. Ďalšie priečky u mužov tvorili zaradom MILF, mature, anál, transgender, lesbické, ebony, trojka, hentai a amatérske. Pri ženách vyzerala zvyšná deviatka takto: japonské, MILF, anál, mature, transgender, trojka, hentai, ebony a brazílske.
Kategórie, ktoré ešte u mužov zabodovali, ale u žien sa nedostali ani do TOP 20, sú creampie, veľké prsia, blowjob. Zatiaľ čo u žien sa do TOP 20 dostali hardcore, realita, populárne u žien a veľké zadky. Zdá sa tak, že muži aj ženy preferovali u žien iné proporcie a navyše sa zdá, že práve ženy vyhľadávali drsnejšie porno.
Ženy pritom sledovali lesbické porno o 130 percent viac ako muži. O 99 percent viac tiež sledovali orálny sex poskytovaný ženám a tvrdý sex sledovali o 55 percent viac ako muži. Medzi kategóriami, ktoré oveľa viac sledujú ženy než muži, sa navyše objavili aj fisting, gangbang či bisexuálni muži.
Nechýbali pritom aj najvyhľadávanejší herci pre dospelých, respektíve herečky. Medzi ženami totiž jednoznačne vyhrala Jessica Sodi, druhú priečku obsadila Lily Phillips a na treťom mieste skončil španielsky pornoherec Jordi El Niño Polla. Čo sa týka porovnania, aj tu niektoré osoby viac vynikali medzi ženami. Až o 915 percent ženy viac sledovali pornoherca Tylera Wu a o 218 percent viac ako muži sledovali pornoherca Malika Delgatyho. Dôležité je poznamenať, že Tyler aj Malik točia homosexuálny obsah, o to prekvapivejšie je, že sú populárnejší medzi ženami ako mužmi.
Nahlásiť chybu v článku