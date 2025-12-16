Móda bez limitov: Má 58 rokov a ľudia jej odkazujú, aby sa začala obliekať na svoj vek, ona to berie s úsmevom

Kým mnohé ženy sú v zrelšom veku opatrnejšie v tom, čo vyberú zo svojho šatníka a čo si oblečú, jedna mama z Austrálie si z toho ťažkú hlavu nerobí. Dá si na seba aj také kúsky, na ktoré by dokonca nemali odvahu ani niektoré dvadsiatničky. Žena tak dokazuje, že štýl nemá vekové obmedzenie, a že v móde neexistujú žiadne pravidlá.
Zabudnite na rady ohľadom toho, ako rýchlo omladnúť alebo aké vzory treba zvoliť, aby ste vyzerali štíhlejšie. Melbourská mama Trish Roda nad tým len mávla rukou. Pri pohľade na jej šatník každý zistí, že nejde o miesto obmedzení, ale skôr o priestor oslobodenia. Vďaka nemu 58-ročná žena ožíva, ako uviedol portál Kidspot.
@suzzy.gg My 58 year old mum proving age only matters if you let it… wear whatever you want. #mother #mom #mother #fyp #mum ♬ WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
Štýl, ktorý sa neriadi pravidlami
Stavia na autenticitu, ktorú považuje za dokonalé vyjadrenie štýlu. „Vek je len číslo,“ myslí si Trish Roda, ktorá v tom má jasno. „Štýl je to, kým ste. Štýl je charakter. Štýl je prejav vášho vlastného vyjadrenia. Štýl je jednoducho byť samým sebou,“ pokračovala. A hoci ona si dá na seba to, čo sa jej páči, mnoho iných žien okolo 60 sa bojí odvážnejších kúskov, čo by mohla byť škoda.
Všimla si to aj Trish, ktorá sa spojila so svojou 31-ročnou dcérou Suzannah Gagliardi a spolu ukazujú, ako sa môžu ženy obliecť štýlovo, no bez akýchkoľvek výčitiek či hanby. „Sme si veľmi blízke, moja mama a ja. Sme ako najlepšie kamarátky,“ povedala Suzannah, podľa ktorej je jej mama Trish silná žena. Je to presne tá osoba, ktorou by sa chcela stať, keď bude staršia. Vášeň Trish pre módu si zaslúžila väčšie publikum, preto sa dvojica rozhodla obrátiť na TikTok, aby získali väčšiu popularitu.
@suzzy.gg Mother 🤍 #trend #mother #mom #mum #fyp ♬ original sound – billslyric
„Cítila som, že to chcem dať von a ukázať, aká úžasná je mama v 58 rokoch,“ uviedla Suzannah. Trish posúva hranice módy a spochybňuje očakávania, ktoré spoločnosť kladie na ženy stredného veku. „Diktujú nám, ako by sme sa mali obliekať, ako by sme mali vyzerať. V skutočnosti ide o to, vedieť, kto ste ako človek, a to je ťažké,“ zdôraznila Trish, podľa ktorej objavenie svojej osobnosti je, ako keby ste našli poklad, s ktorým môže každý dobyť svet.
