Móda bez limitov: Má 58 rokov a ľudia jej odkazujú, aby sa začala obliekať na svoj vek, ona to berie s úsmevom

Reprofoto: Tiktok.com/@suzzy.gg

Jana Petrejová
Posúva hranice módy bez ohľadu na to, koľko má rokov.

Kým mnohé ženy sú v zrelšom veku opatrnejšie v tom, čo vyberú zo svojho šatníka a čo si oblečú, jedna mama z Austrálie si z toho ťažkú hlavu nerobí. Dá si na seba aj také kúsky, na ktoré by dokonca nemali odvahu ani niektoré dvadsiatničky. Žena tak dokazuje, že štýl nemá vekové obmedzenie, a že v móde neexistujú žiadne pravidlá. 

Zabudnite na rady ohľadom toho, ako rýchlo omladnúť alebo aké vzory treba zvoliť, aby ste vyzerali štíhlejšie. Melbourská mama Trish Roda nad tým len mávla rukou. Pri pohľade na jej šatník každý zistí, že nejde o miesto obmedzení, ale skôr o priestor oslobodenia. Vďaka nemu 58-ročná žena ožíva, ako uviedol portál Kidspot.

@suzzy.gg My 58 year old mum proving age only matters if you let it… wear whatever you want. #mother #mom #mother #fyp #mum ♬ WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

Štýl, ktorý sa neriadi pravidlami

Stavia na autenticitu, ktorú považuje za dokonalé vyjadrenie štýlu. „Vek je len číslo,“ myslí si Trish Roda, ktorá v tom má jasno. „Štýl je to, kým ste. Štýl je charakter. Štýl je prejav vášho vlastného vyjadrenia. Štýl je jednoducho byť samým sebou,“ pokračovala. A hoci ona si dá na seba to, čo sa jej páči, mnoho iných žien okolo 60 sa bojí odvážnejších kúskov, čo by mohla byť škoda.

Všimla si to aj Trish, ktorá sa spojila so svojou 31-ročnou dcérou Suzannah Gagliardi a spolu ukazujú, ako sa môžu ženy obliecť štýlovo, no bez akýchkoľvek výčitiek či hanby. „Sme si veľmi blízke, moja mama a ja. Sme ako najlepšie kamarátky,“ povedala Suzannah, podľa ktorej je jej mama Trish silná žena. Je to presne tá osoba, ktorou by sa chcela stať, keď bude staršia. Vášeň Trish pre módu si zaslúžila väčšie publikum, preto sa dvojica rozhodla obrátiť na TikTok, aby získali väčšiu popularitu.

@suzzy.gg Mother 🤍 #trend #mother #mom #mum #fyp ♬ original sound – billslyric

„Cítila som, že to chcem dať von a ukázať, aká úžasná je mama v 58 rokoch,“ uviedla Suzannah. Trish posúva hranice módy a spochybňuje očakávania, ktoré spoločnosť kladie na ženy stredného veku. „Diktujú nám, ako by sme sa mali obliekať, ako by sme mali vyzerať. V skutočnosti ide o to, vedieť, kto ste ako človek, a to je ťažké,“ zdôraznila Trish, podľa ktorej objavenie svojej osobnosti je, ako keby ste našli poklad, s ktorým môže každý dobyť svet.

Kritika ich nezlomila

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac