Rastislav Káčer v 1 na 1: Fico priniesol Slovensko do žumpy. Jeho spolupáchatelia nechcú ísť do basy, chcú ďalej kradnúť

Karolína Piliarová
Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz bývalý diplomat a bývalý minister zahraničných vecí SR, Rastislav Káčer.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

Rok 2026 začal tvrdým geopolitickým budíčkom. V priebehu pár dní sme boli svedkami americkej vojenskej intervencie vo Venezuele, pokračujúceho nadbiehania Donalda Trumpa vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi, či vyhrážok americkej administratívy o vojenskom obsadení a kúpení Grónska. Rastislav Káčer v rozhovore interezu uviedol, že sme svedkami rozpadu svetového bezpečnostného poriadku v podobe, akú poznáme. Podľa neho sa Slovensko podieľa na podkopávaní pravidiel, ktoré nám garantujú bezpečnosť.

Administratívu Donadla Trumpa považuje bývalý slovenský minister zahraničných vecí za šialenú. V prípade, že by USA skutočne napadli Grónsko, existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa Severoatlantická aliancia rozpadne. Káčer prízvukoval, že samotné USA ťažia z členstva v NATO mnohé benefity, vrátane predsunutej prítomnosti v Európe.

Okrem iného sa Karolína Piliarová so svojím hosťom rozprávala aj o domácej politike. Novelu Trestného zákona z dielne SNS o zmiernení niektorých extrémistických trestných činov považuje bývalý šéf rezortu zahraničia za smutný odraz našej spoločnosti. Diskutovať o návrhoch na zmiernenie trestov za popieranie holokaustu považuje za neprijateľné.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Rastislavom Káčerom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

