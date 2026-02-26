Chcú rozlúštiť záhadu: V lese našli ženské telo, polícia ani po týždňoch nevie, o koho ide. Môžete pomôcť

Foto: Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nina Malovcová
Mala len lístok na MHD a stokorunu.

Českí kriminalisti riešia prípad, ktorý zatiaľ vyvoláva viac otázok než odpovedí. V lese pri meste Říčany objavili začiatkom februára mŕtvu ženu bez dokladov a osobných vecí. Jej totožnosť sa ani po niekoľkých týždňoch nepodarilo zistiť a podľa polície ju nikto nenahlásil ako nezvestnú.

Na prípad upozornil portál CNN Prima News, podľa ktorého vyšetrovatelia zverejnili identikit ženy a požiadali verejnosť o pomoc pri jej stotožnení. Telo našli náhodní okoloidúci približne 300 metrov od Říčanskej hájovne.

Žena mala pri sebe iba lístok na MHD a stokorunu. Nič, čo by napovedalo jej meno, adresu alebo miesto pôvodu. Práve absencia dokladov a osobných predmetov je jednou z okolností, ktoré prípad robia mimoriadne nejasným.

Keďže v Českej republike dlhodobo žije a pracuje veľké množstvo Slovákov, informáciu prinášame aj slovenským čitateľom. Nie je vylúčené, že by ju mohol spoznať niekto z našich krajanov a pomohol tak s objasnením prípadu.

Odhadovaný vek aj detailný opis oblečenia

Kriminalisti odhadujú, že išlo o ženu vo veku približne 40 až 45 rokov s krátkymi hnedými vlasmi. Keďže chýbajú identifikačné dokumenty, dôležitým vodítkom môže byť jej oblečenie. Hovorkyňa stredočeskej polície Barbora Schneeweissová pre CNN Prima News uviedla, že žena mala na sebe čierne nohavice, čiernu zimnú bundu, tmavosivý sveter, svetlosivú mikinu s kvietkami, zimné topánky s motívom vločky a ružové tričko s obrázkom a nápisom „love“.

Foto: Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Polícia už zverejnila identikit zosnulej, no zatiaľ sa neprihlásil nikto, kto by ju spoznal. Vyšetrovatelia zároveň preverujú všetky dostupné informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu jej identity.

Okolnosti smrti zostávajú nejasné

Nie je známe, ako sa žena ocitla sama uprostred lesa ani prečo nemala pri sebe žiadne doklady. Rovnako nie je jasné, či žila v okolí alebo do oblasti prišla z iného regiónu. Skutočnosť, že ju doteraz nikto nehľadá, situáciu ešte viac komplikuje.

Foto: Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Polícia preto vyzýva verejnosť, aby sa prihlásila každá osoba, ktorá by mohla ženu spoznať alebo disponuje akoukoľvek informáciou, ktorá by pomohla s jej stotožnením. Kontaktovať je možné aj tiesňovú linku 158. Vyšetrovanie pokračuje a pre kriminalistov je v tejto chvíli prioritou zistiť meno ženy a následne objasniť, čo sa v lese pri Říčanoch skutočne odohralo.

