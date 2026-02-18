Chcete vyšší dôchodok? Odborníci radia využiť možnosť, o ktorej mnohí nevedia, a získať peniaze navyše

Druhý pilier je poistka voči starnutiu populácie, teda uistenie, že počas staroby nebudete závislí len od toho, v akej kondícii bude práve vtedy štátna kasa. Navyše je výhodný už len z toho dôvodu, že nikam nemusíte posielať peniaze, ale šetrenie prebieha z časti odvodov, ktoré tak či tak platíte. Vaše poistenie na neskoršie časy však nemusí ostať len v tejto fáze.
Zatiaľ čo si mnoho ľudí v súčasnosti šetrí v II. pilieri, aby si mohli počas dôchodku prilepšiť, stále sa nájdu takí, ktorí nevedia, že tam ich možnosti prilepšenia nekončia. Odborníci z Tatra Banky sa preto rozhodli pripomenúť, že existuje aj tretí pilier, ktorý podľa ich slov patrí medzi najžiadanejšie zamestnanecké benefity a jeho výhody možno čerpať aj po odchode z pracovného života.
Dôchodok môže byť vyšší, treba tomu však pomôcť
Rozdiel medzi II. pilierom a III. pilierom je jednoduchý. Zatiaľ čo II. pilier sú len presmerované štátne odvody, III. pilier je dobrovoľné sporenie navyše, ktoré sa oplatí hlavne vďaka príspevku od zamestnávateľa. Nie ste tak na jeho platenie sami a hoci peniaze do neho nejdú z povinných odvodov, ktoré by ste inak do rúk nedostali, ale z vášho vlastného vrecka, existujú mnohé výhody, o ktorých ľudia nevedia.
Väčšina zamestnávateľov prispieva sporiteľovi do tretieho piliera sumu v rovnakej výške, v akej si príspevky platí on sám. V takomto prípade sa celková mesačná investovaná suma navyšuje o 100 %, čím dochádza k okamžitému zdvojnásobeniu vkladu. Ide o efektívny spôsob zhodnocovania úspor, pri ktorom príspevok od zamestnávateľa predstavuje priamy finančný benefit k platu.
Tatra Banka to ukázala na príklade, keď sa dohodnete so zamestnávateľom na tom, že vám bude prispievať 50 eur: „30-ročný klient začal využívať k svojmu doplnkovému dôchodkovému sporeniu príspevok od zamestnávateľa vo výške 50 eur. Získa tak navyše viac ako 37 000 eur. Príspevky sa zároveň zhodnocujú vo vybranom fonde a tak ďalej navyšujú celkovú nasporenú sumu na dôchodok.“
Ďalšou výhodou je daňová úľava. Tú si môžete uplatniť až do výšky 180 eur ročne. Ako informuje Finančná správa na svojom webe, daňovník si môže znížiť základ dane o príspevky na III. pilier (aj zahraničné) alebo celoeurópsky dôchodkový produkt (PEPP) za týchto podmienok:
- Maximálna suma: Odpočítať možno reálne zaplatené príspevky, najviac však 180 eur za rok.
- Typ príjmu: Úľavu si možno uplatniť len z tzv. aktívnych príjmov (zamestnanie, podnikanie alebo iná samostatná zárobková činnosť).
- Zmluvné podmienky:
- Zmluva musí byť uzatvorená po 31. 12. 2013 (alebo staršia zmluva so zrušeným dávkovým plánom).
- Sporiteľ nesmie mať zároveň inú aktívnu zmluvu, ktorá tieto podmienky nespĺňa.
- Sankcia pri predčasnom výbere: Ak si daňovník vyberie peniaze predčasne, musí v nasledujúcich troch rokoch vrátiť uplatnenú úsporu (zvýšiť si základ dane o sumy, o ktoré si ho predtým znižoval).
