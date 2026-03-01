Chceli ma okradnúť o stovky eur: Pri predaji cez Bazoš na mňa skúsili prefíkaný trik, môže sa to stať aj vám

Keď sa chceme zbaviť nejakej nepotrebnej materiálnej veci, ktorú máme doma a ešte má nejakú tú finančnú hodnotu, asi najjednoduchším spôsobom je ponúknuť ju na internete – pridať inzerát na online bazár, Facebook Marketplace či Vinted, možností je neúrekom. Vždy sa však treba mať na pozore, pretože ak si myslíte, že vás nikto nemôže oklamať, veď predsa vy ste ten predávajúci, ste na omyle. Za jeden deň to na mňa skúsili až dvaja podvodníci a ak by som nebola dostatočne obozretná, mohla som prísť aj o stovky eur, ktoré som na účte mala.
Rozhodla som sa predať svoj telefón na internete a postupovala som úplne obyčajne – nafotila som ho a pridala svoj inzerát na obľúbený Bazoš. Hneď na druhý deň sa mi ozvali až dvaja záujemcovia a ja som bola nadšená z toho, ako rýchlo sa mi podarí predaj zrealizovať.
S jedným z nich sme sa dohodli a už sme sa blížili k poslednému kroku, k odoslaniu, keď prišlo nepríjemné prekvapenie. A rovnaký scenár sa zopakoval aj v druhom prípade, aj keď sa naša komunikácia líšila.
Chceli ma oklamať prefíkaným trikom
V prvom rade treba uznať, že podvody číhajúce na internete sú čoraz nepredvídateľnejšie. Preto jediným spôsobom, ako sa pred nimi brániť, je mať dostatok informácií o tom, ako môžu vyzerať a ako ich odhaliť.
Po niekoľkých hodinách od pridania inzerátu mi prišiel e-mail odoslaný zo serveru Bazoš – klasická odpoveď na inzerát. Samozrejme, samotný inzertný portál s týmito pokusmi o krádež nemá nič spoločné, dokonca sám pred nimi ľudí varuje. V maili stálo: „аhoj, rád by som to kúpil, prosím, kontаktujte mа“ – tak som sa záujemcovi ozvala priamo na jeho e-mail a ďalšia komunikácia prebiehala v súkromí, mimo inzertného portálu.
Prvým varovným znakom pre mňa bolo, že sa záujemca nezaujímal o stav mobilu. Samozrejme, k inzerátu som toho o ňom napísala dosť, no aj tak predtým, než dám cudziemu človeku niekoľko stoviek eur, chcem si overiť, či je skutočne všetko v poriadku. Namiesto toho mi hneď v prvej odpovedi navrhol, či môže objednať kuriéra cez Packetu alebo DPD, keďže je z Fiľakova.
Súhlasila som a skutočne som zbystrila, až keď mi priblížil postup, ako by to podľa neho malo prebiehať. „V poriadku. Zadám kuriérskej službe objednávku, aby som vám túto časť procesu odbremenil. Mám skúsenosť s Packetou, takže lepšie vyriešiť to cez nich. Najprv dostanete platbu cez kuriérsku spoločnosť na účet, potom vám zavolá kuriér. Všetko na moje náklady, samozrejme.“ Tu som sa sama seba začala pýtať, prečo by mi cudzí človek chcel poslať peniaze dopredu predtým, než dostane produkt? To bolo jasným druhým červeným signálom a tretím zvláštna lámaná slovenčina.
V treťom maili to už bolo jasné, pretože mi poslal odkaz, na ktorý som mala kliknúť, „prijať platbu a potvrdiť objednávku“. A to som si spojila s upozornením, ktoré som dostala od samotného Bazoša – pri tom, ako vám doručí odpoveď na inzerát, do nej zahrnie oznam, ktorý varuje aj presne pred takýmito praktikami.
„Pozor, neexistuje nič ako Bazoš platba alebo Bazoš kuriér (pozor na falošné stránky PPL, GLS, DPD, Packety alebo Slovenskej pošty). Pokiaľ Vás kontaktuje užívateľ, že všetko zariadi a peniaze získate prihlásením do bankovníctva alebo zaslaním čísla karty, ide o podvod,“ stojí v ňom. A presne tento scenár podvodník skúsil na mňa.
Ešte ma vyzval, aby som „potvrdila objednávku“ hneď v daný deň, pretože ju inak zruší. Takýto nátlak je ďalšou červenou vlajkou, pri ktorej treba spozornieť. Už som vedela, že ide o zrejmý podvod, tak som odpovedala, že som ho odhalila a budem ho riešiť, a tým naša komunikácia skončila. O to väčšie prekvapenie prišlo, keď sa s druhým záujemcom tento scenár zopakoval. Aj keď sa v úvode líšil.
V prvom maili sa druhý podvodník aspoň snažil zaujímať o vec, ktorú si kupuje a opýtal sa ma, či je mobil odblokovaný na všetky siete a či bol niekedy v servise. V ďalších mailoch však tiež navrhol, že „objednávku zabezpečí sám“, zaplatí ju, a keď ju potvrdím, dostanem peniaze na účet.
Čo sa skrýva v odkazoch, ktoré podvodníci posielajú?
Na takéto odkazy sa zbytočne neoplatí klikať, keďže už viete, že nejde o seriózne jednanie. Bežne sa zvyknú objavovať pri takzvanom phishingu, kde sa podvodníci vydávajú za dôveryhodnú inštitúciu, v tomto prípade za Packetu. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí, ak podvodníkovi uveríte a do falošného formulára na takomto odkaze zadáte údaje o svojej platobnej karte. Tak môžete prísť o peniaze, ktoré máte na účte.
V minulosti sme sa s podobným typom podvodu stretli aj na Bookingu. Oslovili sme poradcu pre kybernetickú bezpečnosť Karola Sucháneka, ktorý nám priblížil, ako fungujú.
„Dostanete oficiálny e-mail a ani vám nenapadne, že by mohlo ísť o podvod. Jediné, čo ho prezradí, je práve ten odkaz, ktorý vás odkloní z oficiálnych stránok a dostanete sa k falošnej platobnej bráne, ktorá od vás bude pravdepodobne chcieť údaje k platobnej karte, aby vás mohli vysať,“ opísal expert.
V takomto prípade môžete urobiť jediné: na žiadne podozrivé odkazy neklikať a upovedomiť Bazoš, Packetu či ďalšie firmy a online inzertné portály, za ktoré sa podvodníci skrývajú a vydávajú, aby nachytali ľudí.
