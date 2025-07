Cestujúcich v slovenských vlakoch zrejme čaká veľká zmena. Dotknúť sa môže aj hlavnej trate, niektorí však vyjadrili obavy

Pravdepodobne väčšina Slovákov si už niekedy vyskúšala jazdu vlakom. Kým niektorí ju využívali počas istého životného obdobia, iných prinútili okolnosti, no pre ďalších ide o pravidelnú súčasť každodenného dochádzania do práce či do školy. Tak či onak, neodmysliteľnou súčasťou všetkých vlakových súprav bol personál – vlakvedúci. A práve tu by mohla nastať veľká zmena.

Po nástupe do vlaku a usadení sa je bežnou praxou, že sa medzi cestujúcimi pohybuje vlakvedúci. Ten kontroluje cestovné lístky, dohliada na poriadok a prípadne zodpovedá na otázky týkajúce sa jazdy. Pre mnohých neodmysliteľná súčasť tohto typu dopravy môže byť čoskoro minulosťou. ZSSK totiž implementuje model, ktorý na niektorých linkách s vlakvedúcimi nepočíta. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Nový systém sa dá označiť ako samoobslužný a cestujúci ho môžu poznať hlavne z mestskej hromadnej dopravy. Prácu vlakvedúcich, respektíve revízorov nahradili automaty. Málokto vie, že takýto systém už na Slovensku vo vlakovej doprave funguje. Stretnúť sa s ním môžete napríklad v Tatrách, ale tiež medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou, či medzi Skalicou a Kútmi. Kontrola cestovných lístkov tu prebieha náhodne určeným revízorom.

Masívnejšie prepúšťanie by hroziť nemalo

Z tratí regionálneho významu sa však môže táto novinka presunúť aj do frekventovanejších úsekov vrátane hlavnej trate. Hlavným dôvodom je úspora nákladov a tiež potreba rekvalifikácie pracovníkov. ZSSK totiž dlhodobejšie chýbajú mechanici či rušňovodiči a tieto nedostatkové pozície by sa, aspoň čiastočne, takto dali vyplniť. Štátny dopravca zatiaľ nešpecifikoval, ktorých tratí by sa mohol automatizovaný systém dotknúť, no špekuluje sa o viacerých možnostiach.

Jednou z možností je údajne aj linka z Trenčína na Liptov, ktorej súčasťou sú moderné súpravy Panter. Keďže ide o frekventované dopravné spojenie, obavy vyjadrili napríklad odborári. Podľa nich sa takýto systém môže implementovať iba na miestach, kde nehrozia bezpečnostné problémy či ohrozenie plynulosti premávky. Okrem toho sa spomína možné zvýšenie cestujúcich bez lístka a vandalizmus vo vlakoch.

Ako zástupcovia dopravcu upozornili, k prepúšťaniu by vo väčšej miere prísť nemalo.

„S takýmito zmenami prirodzene súvisí aj úprava počtu zamestnancov. Každú zmenu starostlivo vyhodnocujeme, zvažujeme rôzne scenáre a snažíme sa v maximálnej možnej miere ponúknuť zamestnancom inú pracovnú príležitosť v rámci spoločnosti,“ dodáva ZSSK vo svojom vyjadrení.