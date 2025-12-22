Cestujúci neverili vlastným očiam: Rodina vzala do lietadla mŕtvu babičku. Pri kontrole tvrdili, že je len unavená

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Let z Malagy do Londýna sa zmenil na desivý zážitok.

Cestujúci na víkendovom lete zo španielskej Malagy do Londýna zažili chvíle, ktoré s mnohými z nich hlboko otriasli. Podľa výpovedí svedkov mala britská rodina nastúpiť na palubu lietadla so zosnulou 89-ročnou ženou na invalidnom vozíku. Posádku pritom presviedčali, že seniorka žije, len sa necíti dobre a spí.

Na incident upozornil britský denník Daily Mail, ktorý sa opieral o svedectvá viacerých pasažierov priamo z paluby lietadla smerujúceho na londýnske letisko Gatwick. Ich výpovede vyvolali otázky o tom, ako mohla mŕtva osoba prejsť kontrolami a dostať sa až do lietadla.

Video z paluby vyvolalo pobúrenie

Na sociálnych sieťach sa objavilo video jednej z cestujúcich, ktorá situáciu opísala priamo počas letu. Vo videu sa pýta, odkedy je možné nastúpiť do lietadla s mŕtvym človekom. Záznam sa rýchlo rozšíril a vyvolal silné reakcie verejnosti. Podľa jej slov seniorka pôsobila bezvládne už pri nástupe. Mala sklopenú hlavu, nereagovala na okolie a podľa viacerých cestujúcich vyzerala, akoby bola mŕtva ešte predtým, než lietadlo opustilo stojisko.

Foto: Pexels

Lietadlo malo z Malagy odletieť v sobotu krátko po 11. hodine. Až počas pojazdu po ranveji si však posádka všimla, že žena nejaví žiadne známky života. Let sa okamžite vrátil späť k terminálu a na palubu boli privolaní zdravotníci. Svedkovia tvrdia, že pochybnosti o zdravotnom stave seniorky sa objavili už pri odbavení. Rodina mala personál opakovane ubezpečovať, že ide len o nevoľnosť. Následkom incidentu let nabral výrazné, približne dvanásťhodinové meškanie.

Letecká spoločnosť odmieta pochybenie

Dopravca akékoľvek pochybenie odmieta. Tvrdí, že seniorka mala potvrdenie o spôsobilosti na let a v čase nástupu na palubu mala byť nažive. Viacerí cestujúci však toto vysvetlenie spochybňujú a hovoria o zjavnom rozpore medzi oficiálnym stanoviskom a tým, čo videli na vlastné oči. Podľa jednej z pasažierok si stav ženy všimli prakticky všetci, ktorí okolo nej prešli. Mnohí mali pocit, že nešlo o spiaceho človeka, ale o osobu bez známok života.

Správanie rodiny vyvolalo otázniky

Ďalšie svedectvá hovoria o tom, že rodina sa seniorku snažila prebudiť, prihovárala sa jej a pokúšala sa jej dať napiť. Navonok pritom pôsobili pokojne a správali sa, akoby sa nič výnimočné nedialo. Keď do lietadla dorazili záchranári, rodina podľa očitých svedkov nepôsobila otrasene. Nikto neplakal ani nejavil známky šoku, čo u ostatných cestujúcich vyvolalo ešte väčšie znepokojenie.

Miestna polícia potvrdila, že bola privolaná na palubu lietadla kvôli staršej britskej žene. Seniorka bola vyhlásená za mŕtvu priamo v lietadle, ktoré malo v sobotu dopoludnia odletieť do Londýna.

