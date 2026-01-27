Český prezident dostal zvláštnu správu: Vraj ho vydiera vysokopostavený politik. Situácia je vážna

Český prezident Petr Pavel obvinil ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku z pokusu o vydieranie vo veci vymenovania Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia.
Označil to za neprípustné a neakceptovateľné. Podotkol, že sa zastrašiť nenechá, podá podnet bezpečnostným zložkám a vec postúpi právnikom, aby posúdili, či nejde o trestný čin vydierania.
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo. V noci mu však prostredníctvom Pavlovho poradcu Petra Kolářa poslal dve textové správy. Ich obsah považuje prezident za závažný, preto sa rozhodol celé ich zverejniť.
Pokoj výmenou za Turka
Predseda Motoristov v nich píše, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. „Môže získať pokoj, keď ja budem mať Turka na MŽP (ministerstve životného prostredia, pozn. TASR). Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD ani nehovorím,“ napísal údajne Macinka.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě.
Nyní mi ale v nočních hodinách doručil… pic.twitter.com/9F4uIyTwtu
— Petr Pavel (@prezidentpavel) January 27, 2026
V správach podotkol, že politika je o kompromisoch. „Buď bude možné všetko alebo nebude možné nič. Stačí jeden podpis…“ pokračoval minister.
Stanovisko požadoval Macinka do stredy, kým odcestuje na rokovanie do Bruselu. Ak by Pavel nepristúpil na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho – a nielen jeho – vraj prekvapia. Dodal, že celú situáciu už berie osobne.
Politika ČR ako rukojemník
Pavel k tomu uviedol, že ak má Macinka skutočne podporu premiéra, jeho vyjadrenia sú dôkazom, že zásadné otázky zahraničnej politiky ČR sa stali rukojemníkom osobných animozít a záujmov.
Ak ale Babišovu podporu nemá, v čo prezident verí, je to ukážka toho, že Motoristom ide len o naplnenie vlastnej ambície urobiť „z kontroverznej postavy ministra“ za akúkoľvek cenu.
„Za seba môžem povedať, že na mňa zastrašovanie neplatí a budem sa aj naďalej riadiť predovšetkým ústavou a záujmami ČR,“ dodal prezident.
Babiš to označil za nešťastné
Podľa premiéra ČR Andreja Babiša sú Macinkove slová nešťastné. Uviedol však, že išlo o súkromnú komunikáciu s prezidentovým poradcom, preto rozhodne nejde o vydieranie, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
