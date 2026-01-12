Keď neprší, aspoň kvapká: Turek bude splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal

Česká vláda na svojom pravidelnom pondelkovom zasadnutí schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. Stane sa ním poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek. Po rokovaní vlády to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že ide o dočasné riešenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to dočasné riešenie, s ktorým prišli Motoristi, aby mohol pán Turek začať pracovať na svojej agende na ministerstve životného prostredia,“ povedal Babiš.
Zriadili novú funkciu
Predseda Motoristov Petr Macinka, ktorý je aktuálne ministrom zahraničných vecí a zároveň životného prostredia, uviedol, že prezident vláde komplikuje situáciu. „Značne kreatívnym spôsobom pristupuje k článku 68 Ústavy ČR, ale my potrebujeme nejako fungovať, takže preto sme pristúpili k tomuto kroku, že dnes vláda zrušila jedného vládneho splnomocnenca pre medzinárodné vyjednávanie v oblasti ochrany klímy a zriadila funkciu splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal,“ vysvetlil Macinka.
Turkovou úlohou bude podľa Macinku koordinovať rezorty pri tvorbe vyjednávaní a uplatňovaní politík a opatrení EÚ v oblasti klímy a Green Dealu, čiže bude mať aj medzirezortný presah. Zameria sa podľa jeho slov na ekonomické a sociálne dôsledky na ČR, bude rokovať so zástupcami priemyslu, zamestnávateľov či odbornej verejnosti. „Bude tiež zastupovať českú vládu na vybraných rokovaniach s orgánmi EÚ a na niektorých neformálnych medzinárodných konzultáciách,“ priblížil Turkovu agendu šéf Motoristov.
Nahlásiť chybu v článku