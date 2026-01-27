Ďakujem, neprosím, odkazuje Fico Trumpovi: Jedna miliarda je priveľa, navrhol odmietnuť členstvo v Rade mieru

Premiér Robert Fico navrhol, aby Slovensko „s veľkým poďakovaním“ odmietlo členstvo v mierovej rade, s ktorou prišiel americký prezident Donald Trump. Podľa predsedu vlády Slovensko nepodporuje vznik paralelných inštitúcií k OSN.
O definitívnom postoji má ešte rozhodnúť vláda, ktorá zasadne v stredu. Podľa informácií Denníka N premiér uviedol, že o samotnom návrhu amerického prezidenta „veľa nevieme“. Potvrdil však, že Slovensko pozvánku dostalo, čo ešte nedávno vyhlásil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Premiér odmieta aj vysoký členský príspevok
Premiér zdôraznil, že Organizácia Spojených národov síce potrebuje reformy, no nie rušenie alebo oslabovanie prostredníctvom nových paralelných formátov. Slovensko má zároveň záujem uchádzať sa o post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, čo podľa premiéra nie je zlučiteľné s členstvom v novej mierovej rade.
Fico zároveň vyjadril nesúhlas s informáciami o možnom členskom príspevku vo výške jednej miliardy dolárov. Podľa Fica nie je dôvod investovať takúto sumu do projektu, ktorého fungovanie a význam zatiaľ nie sú jasné.
Pozvanie sa nepozdávalo ani Blanárovi
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) bude proti tomu, aby SR vstúpilo do Rady mieru, pretože si nevie predstaviť takéto fungovanie. Povedal to na utorkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.
„Sú viaceré veci, ktoré nás vyrušujú v súvislosti s tým návrhom,“ povedal Blanár o Rade mieru. Pripomenul, že SR uznala Palestínu a za ideálne riešenie v Pásme Gazy považuje dvojštátne riešenie a k tomu by mali viesť všetky kroky. Slovensko podľa Blanára preto vyrušujú kroky, že palestínska samospráva by v Rade mieru nemala byť.
V návrhu nie je podľa neho explicitne povedané, že sa bude týkať čisto len vojny v Gaze. „Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa tu vytvárala nejaká paralelná OSN,“ dodal šéf slovenskej diplomacie s tým, že predstava o doživotnom pôsobení predsedu rady, ktorý by mal právo veta, ak nebude jednotné stanovisko, nie je demokratická.
„Ja budem proti tomu, aby sme vstúpili do Rady mieru, to hovorím úplne otvorene, pretože si neviem predstaviť takéto fungovanie, ale budeme to sledovať, ako sa to celé vyvinie,“ skonštatoval. Našou ambíciou je podľa neho to, aby na území čo najskôr zavládol mier.
