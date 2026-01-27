Ďakujem, neprosím, odkazuje Fico Trumpovi: Jedna miliarda je priveľa, navrhol odmietnuť členstvo v Rade mieru

Foto: Facebook - Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Slovensko dostalo pozvánku do Trumpovej mierovej rady, premiér ju navrhuje slušne odmietnuť.

Premiér Robert Fico navrhol, aby Slovensko „s veľkým poďakovaním“ odmietlo členstvo v mierovej rade, s ktorou prišiel americký prezident Donald Trump. Podľa predsedu vlády Slovensko nepodporuje vznik paralelných inštitúcií k OSN.

O definitívnom postoji má ešte rozhodnúť vláda, ktorá zasadne v stredu. Podľa informácií Denníka N premiér uviedol, že o samotnom návrhu amerického prezidenta „veľa nevieme“. Potvrdil však, že Slovensko pozvánku dostalo, čo ešte nedávno vyhlásil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Premiér odmieta aj vysoký členský príspevok

Premiér zdôraznil, že Organizácia Spojených národov síce potrebuje reformy, no nie rušenie alebo oslabovanie prostredníctvom nových paralelných formátov. Slovensko má zároveň záujem uchádzať sa o post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, čo podľa premiéra nie je zlučiteľné s členstvom v novej mierovej rade.

Fico zároveň vyjadril nesúhlas s informáciami o možnom členskom príspevku vo výške jednej miliardy dolárov. Podľa Fica nie je dôvod investovať takúto sumu do projektu, ktorého fungovanie a význam zatiaľ nie sú jasné.

Pozvanie sa nepozdávalo ani Blanárovi

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) bude proti tomu, aby SR vstúpilo do Rady mieru, pretože si nevie predstaviť takéto fungovanie. Povedal to na utorkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.

„Sú viaceré veci, ktoré nás vyrušujú v súvislosti s tým návrhom,“ povedal Blanár o Rade mieru. Pripomenul, že SR uznala Palestínu a za ideálne riešenie v Pásme Gazy považuje dvojštátne riešenie a k tomu by mali viesť všetky kroky. Slovensko podľa Blanára preto vyrušujú kroky, že palestínska samospráva by v Rade mieru nemala byť.

Foto: SITA/MZV SR

V návrhu nie je podľa neho explicitne povedané, že sa bude týkať čisto len vojny v Gaze. „Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa tu vytvárala nejaká paralelná OSN,“ dodal šéf slovenskej diplomacie s tým, že predstava o doživotnom pôsobení predsedu rady, ktorý by mal právo veta, ak nebude jednotné stanovisko, nie je demokratická.

„Ja budem proti tomu, aby sme vstúpili do Rady mieru, to hovorím úplne otvorene, pretože si neviem predstaviť takéto fungovanie, ale budeme to sledovať, ako sa to celé vyvinie,“ skonštatoval. Našou ambíciou je podľa neho to, aby na území čo najskôr zavládol mier.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľké rozhodnutie pre Slovensko: Rada mieru by stála miliardu eur. Kaliňák aj Saková hovoria o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac