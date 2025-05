Češku stratenú v Egypte našli, letí za ňou sestra: Prípad je ale komplikovaný. Nie je jasné, či sa dostane domov

Prípad, ktorému sme sa venovali už včera, sa ďalej zamotáva. Neistota a strach rodiny 41-ročnej ženy, ktorá sa stratila v Egypte, stále narastajú. Hoci ju podľa informácií niekoľkých ľudí videli v uliciach, návrat domov ostáva otázny. Do deja sa zapojili aj miestni Česi, polícia a české ministerstvo zahraničných vecí.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Eva Zajíčková odcestovala koncom marca do egyptskej Hurghady. Od tej chvíle s ňou rodina stratila kontakt. Jej sestra Kateřina Čimerová pre portál TN.cz opísala, že sa situácia zásadne skomplikovala. Podľa jej slov sa ju pokúsili zadržať Česi žijúci v meste spolu s miestnymi obyvateľmi.

Stratená žena trpí schizofréniou

„Včera v noci ju odchytili na ulici Česi žijúci v Hurghade spolu s Egypťanmi, ktorí vedeli, kde sa pohybuje,“ uviedla Čimerová. Do zásahu sa zapojila aj tamojšia polícia, no žena z miesta opäť zmizla. Sestra priznáva, že Eva má psychické problémy a trpí schizofréniou, čo môže celú situáciu ešte viac komplikovať.

Polícia aj ambasáda sú v pohotovosti

Do prípadu sa medzičasom vložila aj česká polícia, ktorá v pondelok vyhlásila pátranie. Hovorca polície Pavel Truxa pre TN.cz potvrdil, že žiadosť o spoluprácu už odoslali do Egypta a informovali aj ambasádu. „Ešte nemáme žiadnu oficiálnu informáciu z egyptskej strany,“ uviedol.

Nádej však prinieslo vyjadrenie hovorcu ministerstva zahraničných vecí Daniela Drakea. „Hľadaná Češka se našla. Pohybuje se po Hurghade. Zastupitelský úrad je pripravený jej v prípade potreby vystaviť náhradný cestovný doklad,“ oznámil pre TN.cz. Podľa neho má možnosť kedykoľvek odcestovať späť do Česka, musí však prejaviť záujem a požiadať o pomoc.

Zvláštne správanie už pred odletom

Zvláštne bolo podľa očitých svedkov správanie Zajíčkovej už počas cesty do Egypta. „Letela som a dokonca som sedela vedľa nej v lietadle. Na letisku čakala v zimnej bunde a so spacákom. Práve preto som si ju všimla, bolo to zvláštne, veď sme leteli do Egypta, nie do Ruska. Po prílete som ju však už, bohužiaľ, nevidela,“ uviedla žena v komentári pod príspevkom, v ktorom jej sestra žiada o pomoc.

Miestni ju vídajú, rodina odchádza pátrať osobne

Rodina však stále nemá priamy kontakt. „My tam letíme zajtra ráno, ale otázka je, či sa ju vôbec podarí priviesť späť,“ priznala Čimerová. Pomôcť by mohlo aspoň to, že sa medzičasom našiel Evkin batoh aj s dokladmi, vďaka čomu nebude potrebné vystavovať nové.

Okrem úradov a rodiny sa do pátrania zapojili aj miestni. Sestra stratenú Evu opísala ako dezorientovanú, bez telefónu a peňazí. Na sociálnych sieťach prosí verejnosť o akékoľvek informácie. „Každý deň ju vídavam, ako sa potuluje ulicami Hurghady, má ošuntelé oblečenie a s nikým sa nerozpráva,“ opísal jeden z miestnych v komentári.

Podobnú skúsenosť má podľa komentára pod príspevkom na sociálnej sieti aj majiteľka podniku Praha Cafe Hurghada Marcela Materková. „Dnes bola u nás v reštaurácii. Nemá telefón ani peniaze, vymenila som jej koruny. Vraj ju okradli a nemá ani pas. Povedala som jej, aby napísala e‑mail na ambasádu, aby jej vystavili pas na odlet. Bude však musieť ísť na ambasádu do Káhiry. Ak by sa tu ešte objavila, dám vedieť. Hovorila, že chce letieť domov,“ dodala.

Prípad zostáva otvorený. Aj keď sa Evu podarilo lokalizovať, bez jej vlastnej snahy sa návrat domov neuskutoční. Rodina napriek všetkému verí, že osobná návšteva sestry v Egypte by mohla všetko zmeniť.