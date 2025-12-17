Česko ako únik pred drahým podnikaním: Slováci tam vo veľkom zakladajú živnosti, ušetriť môžu tisíce eur

Platforma MojeSidlo.cz zaznamenala od októbra 2025 nadpriemerný nárast objednávok virtuálnych sídiel v Prahe od slovenských živnostníkov. Za obdobie od 1. októbra do 15. decembra 2025 vzrástol počet objednávok virtuálnych sídiel od slovenských občanov pripravujúcich sa na založenie živnosti v Česku o 57 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Porovnanie s celkovým trhom potvrdzuje výnimočnosť tohto trendu. Zatiaľ čo celkový počet objednávok virtuálnych sídiel v Česku (všetky typy spoločností a národností) vzrástol o 17,5 %, slovenskí živnostníci zaznamenali nárast o 57 %. To znamená, že záujem slovenských podnikateľov o založenie živnosti v Česku rastie viac ako trojnásobne rýchlejšie oproti celkovému trhu.
Úspora nákladov ako hlavná motivácia
Interné dáta z databázy MojeSidlo.cz naznačujú, že nárast nie je spôsobený len sezónnym efektom. Časovanie očividne súvisí s pripravovanými zmenami v slovenskej legislatíve od januára 2026, ktoré výrazne zvyšujú minimálne odvody pre živnostníkov.
Virtuálne sídlo v Prahe stojí od 169 Kč (približne 6,60 €) mesačne, zatiaľ čo prenájom fyzických kancelárskych priestorov sa pohybuje od 7 000 Kč (približne 275 €) mesačne. Slovenský podnikateľ tak môže ušetriť viac ako 80 000 Kč (približne 3 140 €) ročne pri štarte podnikania v Česku.
Už počas tohto roka živnostníci pocítili zmeny, napríklad, keď začala platiť transakčná daň, ktorá sa neskôr mala rušiť, potom sa nezrušila a nakoniec zmeny nastávajú až od januára. Chaos a neistota, spolu s konsolidačným balíčkom, ktorý začne tiež platiť od januára, spôsobil, že živnostníci rozmýšľajú o presune podnikania do zahraničia, kde sú podmienky pre ľudí priateľskejšie. Je otázne, koľkí to nakoniec aj uskutočnia.
Nahlásiť chybu v článku