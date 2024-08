Celý život ste ju vnímali nesprávne. Takáto je skutočná pravda o texte známej detskej piesne Mandarínka Darinka

Existujú detské piesne, ktoré si jednoducho pamätá každý a prenášajú sa z generácie na generáciu. Či už je to pieseň o malom psovi Bobim, malej hviezdičke a či o Mandarínke Darinke. Jednu z nich ste si však pravdepodobne celý život vysvetľovali nesprávne.

Nedávno sa Zuzana Smatanová objavila v podcaste #BreakTheRules s Nikou Vujisić a okrem toho, že sa porozprávali o duševnom zdraví, šoubiznise a jeho nástrahách a, samozrejme, o hudbe, speváčka hovorila o svojej spolupráci s legendárnym spevákom a skladateľom Petrom Nagyom.

Kauza Mandarínka Darinka

Piesne z albumov „Peter Nagy a deti“ a „Peter Nagy a deti 2“ sú dodnes známe, no azda najslávnejšou stále ostáva pieseň o Mandarínke Darinke, do ktorej sa zaľúbil pomaranč. Tieto albumy vyšli v 90. rokoch, no nedávno dostali nový život vďaka ilustrovaným knižkám s rovnomenným názvom, ktoré ilustrovala Zuzana Smatanová.

Speváčka si na túto spoluprácu zaspomínala u Niky v podcaste, no hlavne tiež na niečo, čo sa nazýva „Kauza Mandarínka Darinka“, keďže šokovala toľkých ľudí. Mnohí totiž dodnes nepoznajú pravdu o tejto detskej piesni a vysvetľujú si ju nesprávne.

„Podľa mňa si všetci myslia, že Mandarínka Darinka je proste mandarínka a nie dievčatko,“ zhodnotila Nika, ktorá sa stihla s touto kauzou oboznámiť a Zuzana jej hneď prisvedčila. „Že hej. Som táto skupina,“ priznala ihneď speváčka, ktorá tiež najprv nakreslila do knihy mandarínku ako ovocie, no rýchlo zistila, že to bola chyba.

„Ja som ju mala ako mandarínku a pomaranča ako pomaranča, v tej chvíli mi Peťo zničil moju detskú predstavu, keď povedal, že to musí byť dievčatko,“ zaspomínala si Smatanová.

„To podľa mňa všetkým,“ reagovala Nika. Speváčka však prezradila, že skutočne existujú jedinci, ktorí o tom vedeli aj pred knižkou a pochopili to správne. Ona však medzi nich nepatrila.

Ako je to s pomarančom?

„Jeden pomaranč sa zaľúbil raz do Darinky Mandarínky. Takže pomaranč sa zaľúbil do dievčatka?“ spýtala sa pohotovo Nika na ďalší text, zisťujúc, ako je to teda potom s pomarančom.

„Pomaranča mám ako chlapca. Nebudem robiť mandarínku dievčatko a pomaranča pomaranča. Musel byť aj chlapec pomaranč. Takto mi to Peťo dostal do hlavy, že on to takto má, on to takto vytvoril,“ prezradila speváčka.

„Čiže on to vytvoril proste ako dievčatko a chlapčeka, ale celý svet to pochopil ako mandarínku a pomaranč,“ smiala sa Nika. „Ja som bola z toho v šoku,“ reagovala Smatanová.