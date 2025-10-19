Celý život si pripravujete čaj nesprávne: Túto základnú chybu robíte pravdepodobne aj vy. Voda je kľúčová

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Odborník tvrdí, že aj vreckový čaj môže byť rovnako dobrý ako sypaný.

Ako si pripravujete vašu šálku čaju? Vrecúško s čajom, vriaca voda, pár minút lúhovania a hotovo? Podľa popredných britských odborníkov na čaj väčšina ľudí robí niekoľko zásadných chýb, ktoré môžu znehodnotiť chuť aj účinky tohto obľúbeného nápoja. 

Stephen Twining zo slávnej čajovej dynastie Twinings tvrdí, že kľúčové sú dve veci – kvalitný čaj a kvalitná voda, píše Mail Online.

Toto je správny postup prípravy čaju

Podľa odborníka by sme nikdy nemali opakovane používať tú istú vodu v kanvici, pretože prevarená voda stráca rozpustený kyslík, ktorý je zásadný pre správne vylúhovanie čajových lístkov. Preto odporúča na varenie čaju vždy použiť čerstvú studenú vodu z kohútika, ktorá obsahuje magickú zložku – spomínaný rozpustený kyslík.

Ďalšou chybou je stláčanie čajového vrecka lyžičkou, čo síce dodá čaju výraznejšiu farbu, ale s ňou aj nepríjemnú horkosť. Zároveň prezradil, že čajové vrecúško by sme mali lúhovať 3 až 4 minúty, aby sme získali „plnú chuť“.

S jeho tvrdeniami súhlasil aj výkonný riaditeľ britskej značky čajov Birchall Tea Dan Graham, ktorý dodal, že vodu by sme mali liať priamo na čajové vrecúško, ktoré následne treba jemne premiešať zo strany na stranu.

Ilustračné foto: Pexels

Nepoužívajte sladidlo

Twining zároveň tvrdí, že vreckový čaj môže byť rovnako kvalitný ako sypaný, pretože údajne je dôležitejšie to, odkiaľ daný čaj pochádza. „Čaj je ako víno, ovplyvňuje ho nadmorská výška a poveternostné podmienky v oblasti, v ktorej sa pestuje,“ vysvetlil Stephen Twining. No podľa čajovej konzultantky a zakladateľky spoločnosti Albion Tea, Angely Pryce, je sypaný čaj rozhodne kvalitnejší než vreckový, pretože je menej spracovaný.

Podľa Pryce je kľúčové aj to, ako čaj skladujeme, pretože dokáže absorbovať chuť alebo vôňu toho, s čím je uložený. Mali by sme ho preto uchovávať v uzavretej nádobe, mimo dosahu zapáchajúcich produktov.

Podľa ďalších odborníkov by sme si do čaju nemali pridávať cukor ani iné sladidlo, pretože tak úplne prehlušíme jeho chuť. Navyše, čaj je plný polyfenolov, ktoré majú silné antioxidačné účinky a ak si ho osladíme, prídeme nielen o zážitok, ale aj o množstvo zdravotných benefitov.

