Zdražovanie nekončí: Ceny pohonných látok stúpajú, nafta aj benzín dosiahli nové maximá

Ceny pohonných látok počas 14. týždňa opakovane stúpli a dosiahli nové maximá. Cena základného benzínu vzrástla o deväť centov za liter a cena nafty o viac ako šesť centov za liter. Nadpriemerné medzitýždňové zdražovanie trvá druhý týždeň pri benzínoch za sebou a štvrtý týždeň pri nafte.
Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Obyčajná motorová nafta sa predávala za najvyššiu cenu za takmer tri a pol roka (od novembra 2022), jej prémiové druhy za viac ako dva roky. Základný benzín 95 spolu s prémiovými palivami dosiahli najvyššie ceny za skoro dva roky (od apríla 2024).
Koľko aktuálne platia motoristi
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,665 eura za liter (medzitýždňovo +8,8 centa) a za liter prémiových benzínov 1,860 eura (+10,1 centa). Bežná nafta stála 1,751 eura za liter (+6,4 centa) a prémiová nafta 1,995 eura za liter (+4,4 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok sa dostali vyššie nad úroveň spred roka, benzín 95 o 7,4 %, prémiové benzíny o 5,6 %, nafta o 17,3 % a prémiová nafta o 17,7 %. Ceny plynov na prelome mesiacov marec a apríl 2026 medzitýždňovo stúpli. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,653 eura za kilogram (+3,4 centa) a LPG (skvapalnený ropný plyn) za 0,752 eura za liter (+1,5 centa).
Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo upravila na 1,847 eura za kilogram (+0,1 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 11,2 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 1,2 %, LNG o 5,8 %.
Analytici očakávajú zmenu trendu
Ceny pohonných látok by sa mali budúci týždeň stabilizovať v nadväznosti na dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. Pokles cien ropy o viac ako 14 % sa podľa neho do cien na čerpacích staniciach potenciálne premietne postupne počas týždňov až mesiacov.
„Kľúčovou neistotou zostáva trvanlivosť prímeria. Akákoľvek eskalácia konfliktu alebo komplikácie pri obnove plavby Hormuzským prielivom môžu tento trend rýchlo zvrátiť. Pri vydržaní prímeria očakávame postupný pokles cien, pri jeho zrušení, naopak, návrat rastového tlaku,“ priblížil Greguš. Dodal, že energetické trhy tak zostávajú v režime zvýšenej volatility, kde každý diplomatický signál môže ceny výrazne pohnúť v oboch smeroch.
Vývoj zostáva neistý
Aj podľa Patrika Kindla, ekonóma Finaxu, oznámenie o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom prinieslo okamžitú reakciu na ropných trhoch. Ceny ropy prudko klesli, no aj napriek tomu ostáva ďalší vývoj neistý pre pretrvávajúce riziká v dodávkach na európsky trh.
„Na Slovensku možno v najbližších dňoch očakávať najskôr zastavenie rastu cien a následne ich postupný pokles. Ten však bude brzdený pretrvávajúcim výpadkom dodávok cez ropovod Družba. Tento stav núti rafinérie na Slovensku a v Maďarsku využívať drahšie alternatívne prepravné trasy, čo bude udržiavať ceny pohonných látok, najmä nafty, na vyšších úrovniach než v krajinách s priamym prístupom k moru,“ zdôraznil Kindl.
Ďalší vývoj bude podľa Malcom Finance primárne ovplyvnený cenami ropy a vládnou politikou rozdelenia cien pohonných látok pre domácich a zahraničných kupujúcich. „Globálny benchmark Brent klesol približne o 13 % na asi 95 USD za barel, WTI na približne 96 USD, no napriek tomu zostávajú ceny výrazne vyššie než pred vypuknutím konfliktu na konci februára,“ dodal Jaroslav Ton, riaditeľ spoločnosti Malcom Finance.
