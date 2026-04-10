Zdražovanie nekončí: Ceny pohonných látok stúpajú, nafta aj benzín dosiahli nové maximá

Nina Malovcová
TASR
Motoristi na Slovensku platia najviac za posledné roky.

Ceny pohonných látok počas 14. týždňa opakovane stúpli a dosiahli nové maximá. Cena základného benzínu vzrástla o deväť centov za liter a cena nafty o viac ako šesť centov za liter. Nadpriemerné medzitýždňové zdražovanie trvá druhý týždeň pri benzínoch za sebou a štvrtý týždeň pri nafte.

Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Obyčajná motorová nafta sa predávala za najvyššiu cenu za takmer tri a pol roka (od novembra 2022), jej prémiové druhy za viac ako dva roky. Základný benzín 95 spolu s prémiovými palivami dosiahli najvyššie ceny za skoro dva roky (od apríla 2024).

Koľko aktuálne platia motoristi

Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,665 eura za liter (medzitýždňovo +8,8 centa) a za liter prémiových benzínov 1,860 eura (+10,1 centa). Bežná nafta stála 1,751 eura za liter (+6,4 centa) a prémiová nafta 1,995 eura za liter (+4,4 centa).

Aktuálne ceny pohonných látok sa dostali vyššie nad úroveň spred roka, benzín 95 o 7,4 %, prémiové benzíny o 5,6 %, nafta o 17,3 % a prémiová nafta o 17,7 %. Ceny plynov na prelome mesiacov marec a apríl 2026 medzitýždňovo stúpli. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,653 eura za kilogram (+3,4 centa) a LPG (skvapalnený ropný plyn) za 0,752 eura za liter (+1,5 centa).

Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo upravila na 1,847 eura za kilogram (+0,1 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 11,2 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 1,2 %, LNG o 5,8 %.

Analytici očakávajú zmenu trendu

Ceny pohonných látok by sa mali budúci týždeň stabilizovať v nadväznosti na dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. Pokles cien ropy o viac ako 14 % sa podľa neho do cien na čerpacích staniciach potenciálne premietne postupne počas týždňov až mesiacov.

„Kľúčovou neistotou zostáva trvanlivosť prímeria. Akákoľvek eskalácia konfliktu alebo komplikácie pri obnove plavby Hormuzským prielivom môžu tento trend rýchlo zvrátiť. Pri vydržaní prímeria očakávame postupný pokles cien, pri jeho zrušení, naopak, návrat rastového tlaku,“ priblížil Greguš. Dodal, že energetické trhy tak zostávajú v režime zvýšenej volatility, kde každý diplomatický signál môže ceny výrazne pohnúť v oboch smeroch.

Vývoj zostáva neistý

Aj podľa Patrika Kindla, ekonóma Finaxu, oznámenie o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom prinieslo okamžitú reakciu na ropných trhoch. Ceny ropy prudko klesli, no aj napriek tomu ostáva ďalší vývoj neistý pre pretrvávajúce riziká v dodávkach na európsky trh.

„Na Slovensku možno v najbližších dňoch očakávať najskôr zastavenie rastu cien a následne ich postupný pokles. Ten však bude brzdený pretrvávajúcim výpadkom dodávok cez ropovod Družba. Tento stav núti rafinérie na Slovensku a v Maďarsku využívať drahšie alternatívne prepravné trasy, čo bude udržiavať ceny pohonných látok, najmä nafty, na vyšších úrovniach než v krajinách s priamym prístupom k moru,“ zdôraznil Kindl.

Ďalší vývoj bude podľa Malcom Finance primárne ovplyvnený cenami ropy a vládnou politikou rozdelenia cien pohonných látok pre domácich a zahraničných kupujúcich. „Globálny benchmark Brent klesol približne o 13 % na asi 95 USD za barel, WTI na približne 96 USD, no napriek tomu zostávajú ceny výrazne vyššie než pred vypuknutím konfliktu na konci februára,“ dodal Jaroslav Ton, riaditeľ spoločnosti Malcom Finance.

Odporúčané články
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

