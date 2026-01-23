Celeste Buckingham skončila po sviatkoch v nemocnici: Telo jej dalo stopku, speváčka prehovorila o problémoch

Na prvý pohľad srší dobrou náladou a energiou, no realita býva často oveľa zložitejšia. Speváčka Celeste Buckingham po sviatkoch zistila, že jej organizmus si pýta viac pozornosti a oddychu, než mu doteraz dokázala dopriať.
Bez ohľadu na to, že ju verejnosť dlhodobo vníma ako optimistickú a otvorenú osobnosť, ktorá sa nebojí hovoriť o duševnom zdraví, jej vlastný príbeh zahŕňa aj náročné obdobia. Dlhé mesiace v pracovnom tempe, neustále cestovanie a minimum času na regeneráciu sa postupne podpísali pod jej fyzickú kondíciu, až prišiel moment, keď bolo potrebné spomaliť.
Krátko po sviatkoch sa totiž speváčka Celeste Buckingham objavila v nemocnici, čím vyvolala obavy medzi fanúšikmi. Pozornosť upútala fotografiou na sociálnej sieti, na ktorej mala oblečený nemocničný plášť a rúško. Ako následne informoval denník Nový čas, nešlo o nič dramatické, ale o dôsledok dlhodobého vyčerpania a sériu vyšetrení, ktoré mali preveriť jej aktuálny zdravotný stav.
Telo si vypýtalo pozornosť
Speváčka priznala, že zdravotné ťažkosti ju sprevádzajú už dlhé roky a tentoraz sa naplno ozvali po mimoriadne náročnom období. Intenzívne tempo, neustále presuny, koncerty a dlhé mesiace strávené mimo domova si vybrali svoju daň, a organizmus jej dal jasne najavo, že potrebuje oddych.
„Mám viac tých chronických vecí a bola som aj na kontrole aj vyšetrení, pretože aj to moje telo bolo dosť vyčerpané, keďže minulý rok som veľa cestovala, mali sme veľa koncertov a 9 mesiacov som bola mimo domu,“ uviedla. Zdravotné komplikácie sa tentoraz týkali oblasti, s ktorou bojuje prakticky celý život.
I napriek faktu, že sa snažila byť opatrná aj počas sviatkov, problémy sa prejavili až s určitým oneskorením. „Toto sa týkalo žalúdka a trávenia, s čím mám celoživotný problém. Aj cez sviatky som bola veľmi opatrná, ale až teraz sa to vlastne ozvalo,“ priznala.
