Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera

Zamestnanci a bývalí pracovníci Slovenského národného múzea (SNM) dlhodobo poukazujú na rozklad inštitúcie. Hovoria o šikane, zastrašovaní aj atmosfére strachu, ktoré má vytvárať vedenie. Na čele inštitúcie stojí od mája Andrea Predajňová, nominantka ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá mesiace predtým pôsobila v SNM – Múzeum Betliar.
Pod jej vedením má dochádzať k nekompetentným rozhodnutiam, na pozície v SNM sú údajne dosádzaní ľudia bez skúseností z jej blízkeho okolia a priestor na odbornú alebo verejnú diskusiu sa mal úplne vytratiť.
Vyformovala sa platforma Slobodné národné múzeum, ktorá pred niekoľkými týždňami zaslala inštitúciám patriacim pod národné múzeum a aj do redakcií médií list, v ktorom opisuje pomery v múzeu. Niektoré časti listu si môžete prečítať nižšie v článku.
Interez sa rozprával s ľuďmi z prostredia SNM, ktorí stoja aj za iniciatívou, respektíve sú jej súčasťou. Vzhľadom na to, že niektorí z nich naďalej v inštitúcii pracujú, v článku sme si dovolili ponechať im anonymitu. Redakcia má ich mená k dispozícii.
Na základe informácií, ktoré nám poskytli, sme oslovili Slovenské národné múzeum, aby sa k situácií, ktorú zamestnanci opísali, vyjadrilo. Generálna riaditeľka obvinenia zamestnancov odmieta a pre interez pripomenula, že podala trestné oznámenie pre ohováranie, krivé obvinenie a kyberšikanu.
Zabudnuté SNM
SNM je najväčšou kultúrnou inštitúciou na Slovensku, ktorá spravuje desiatky národných kultúrnych pamiatok, spadá podeň napríklad hrad Krásna Hôrka, múzeum Betliar alebo martinské múzeum. Svojho času zamestnávalo asi 600 ľudí.
Napriek tomu dlhodobo pôsobilo a pôsobí v tieni Slovenského národného divadla aj Slovenskej národnej galérie. Chýba mu dobrý manažér a stratégia rozvoja, budova na Vajanského nábreží v Bratislave je v katastrofálnom stave a vedenie pred niekoľkými týždňami zrušilo architektonickú súťaž, ktorá mala viesť k obnove. Dôvodom zrušenia je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré malo dodať ministerstvo.
Aktuálne hrozí, ak nedôjde k zásadným zmenám, že múzeum nebude schopné plniť svoje poslanie a bude naďalej upadať, hovorí bývalý zamestnanec.
„Budúcnosť SNM, ale aj kultúry a Slovenska, závisí od ľudí, ktorí v ňom žijú. Ako vidíme na príklade SNM – Múzea Betliar, aktivizmus sa vám môže vypomstiť, ako vidíme na príklade SNM – Martin, mlčanie vás vôbec neochráni. Ale ja z Betliara môžem svojim deťom raz povedať: Deti, nemlčala som, bila som sa za vašu lepšiu budúcnosť, za kultúru v kultúre a za slušnejšiu spoločnosť,“ dopĺňa ďalšia zo zamestnankýň.
Odbornosť alebo politické ego?
Národné múzeum dlhodobo údajne zápasí aj s nedostatkom financií a situácia sa nemala zlepšiť ani príchodom Martiny Šimkovičovej na post ministerky kultúry. „Od jej nástupu zavládol najmä strach a chaos. Odborné pozície obsadili ľudia bez potrebnej kvalifikácie alebo skúseností. Začali sa meniť celé kolektívy, nie na základe schopností, ale známostí,“ hovorí jeden zo zamestnancov.
Do praxe sa majú uvádzať rozhodnutia, ktoré sú neprehľadné, nesystematické a nezodpovedajú skutočným potrebám kultúrnych inštitúcií. Inštitúcia nemá mať stratégiu, má chýbať porozumenie a miesto nich sa majú presadzovať nariadenia a výmeny. „Mám pocit, že sa prestalo rozlišovať medzi odbornosťou a politickým egom,“ dodáva.
Ďalší zo zamestnancov prízvukuje, že problémy SNM sú dlhodobé. Preto by mal byť riešením zdatný manažér a inteligentný stratég na jeho čele. „Lenže takéhoto človeka SNM nikdy nemalo. Od príchodu ministerky sa na poste generálneho riaditeľa striedali ľudia, ktorí tam absolútne nemali čo robiť. Správali sa a správajú sa nekultúrne, s nikým nekomunikujú, dávajú iba príkazy, ktoré sú často nezmyselné a nedajú si nič vysvetliť,“ myslí si.
Okrem toho poukazuje na to, že Martina Šimkovičová po prebratí funkcie bez dôkazov o dlhoročných zamestnancoch vyhlásila, že sú zlodeji. „Potrvá ešte dlho, kým očistia svoje meno, pre rozmar dámy, ktorej arogantné správanie už prerazilo všetky medze. Neriešia sa reálne problémy, iba sa vyrábajú kauzy, aby sa zakrylo, že sa vlastne nič nerobí,“ odkazuje.
Andrea Predajňová riaditeľkou
Šéfka kultúry v septembri 2024 odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Branislava Panisa. Ten viedol múzeum od roku 2016. Inštitúciu dočasne prevzal Anton Bittner, ktorého v apríli vystriedal dočasný štatutár Tomáš Bodó. Andrea Predajňová sa stala generálnou riaditeľkou po výberovom konaní v máji tohto roka.
V minulosti pôsobila ako hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR, pracovala v RTVS a v TA3, ako šéfredaktorka Rádia Lumen a Katolíckych novín. V národnom múzeu už skôr pôsobila ako zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar. V tom čase zamestnanci hovorili o diskriminácii a obťažovaní z jej strany, čo neskôr Predajňová spolu so Šimkovičovou označili za diskreditačnú kampaň.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
To, že podala trestné oznámenie pre ohováranie, krivé obvinenie a kyberšikanu, ktoré sa má ešte rozširovať, napísala generálna riaditeľka SNM aj nám. „V tejto súvislosti pripomínam, že sa pred mojím nástupom do SNM – Múzea Betliar spustila voči mojej osobe organizovaná diskreditačná kampaň, ktorej dôkazom je aj email (v prílohe), ktorý v deň môjho nástupu poslala pani riaditeľka Tímea Máteová niektorým zamestnancom SNM – Múzea Betliar. Je to písomný dôkaz a potvrdenie toho, že celá diskreditačná kampaň je účelová a koordinovaná organizovanou skupinou.“
Spomínaný email, ktorý priložila vo svojej odpovedi, mala zaslať bývalá riaditeľka Betliara Tímea Máteová zamestnancom krátko predtým, ako Predajňová nastúpila na jej miesto. Text emailu sme sa rozhodli nezverejniť, aby nedošlo k porušeniu práva na ochranu osobnosti a listového tajomstva. Zaslaný bol zo súkromnej adresy vtedajšej šéfky inštitúcie na súkromné adresy kolegov.
Iná pozícia? „Novinárska kačica“
„Andrea Predajňová sa osvedčila ako skvelá vykonávateľka Machalových nápadov. Po tom, ako rozložila, vyplienila a akejkoľvek profesionality zbavila Múzeum Betliar, za odmenu získala pozíciu generálnej riaditeľky SNM a pokračovala v prepúšťaní a chaotizovaní ako bratislavskej centrály múzea, tak aj iných múzeí v štruktúre SNM,“ opisuje situáciu zamestnanec, ktorý pre interez prehovoril anonymne.
Napriek tomu sa má v kuloároch hovoriť o tom, že by Predajňová mala postúpiť o „stoličku vyššie“ a mala by sa stať generálnou riaditeľkou Sekcie kultúrneho dedičstva. „Jej túžba je však podľa slov jej nominantky z Betliara iná – vrátiť sa do Betliara, predsa len v tej Bratislave je to dosť náročné. Inak aj v Betliari, len to asi nemá kapacitu pochopiť,“ dodáva.
„Slovenské národné múzeum sa nebude vyjadrovať k špekuláciám o personálnych zmenách mimo našej inštitúcie. Generálna riaditeľka PhDr. Andrea Predajňová sa plne sústreďuje na vedenie SNM a na naše kľúčové priority v inštitúcii a túto otázku považuje za „novinársku kačicu“ a odmieta sa zapájať do týchto mediálnych informačných hier,“ reaguje národné múzeum.
List bez odozvy
Na pozadí diania sa sformovali Platforma slobodného múzejníctva alebo Slobodné národné múzeum. Ľudia, ktorí za druhou spomenutou iniciatívou stoja, zaslali svojim kolegom v rámci národného múzea pred niekoľkými týždňami list, v ktorom upozornili na mlčanlivosť niektorých pracovníkov a na problémy či procesy, ktoré pod novým vedením mali prebehnúť a prebiehajú. Ten mal zostať bez väčšej odozvy ako zo strany pracovníkov, tak aj zo strany vedenia.
„Nie je to len o jednotlivcoch, ktorí prišli o prácu, ale o ohrození odbornosti, kontinuity a vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. To, že sa to niekoho ešte netýka, neznamená, že sa ho to netýka vôbec. Mlčanie umožňuje, aby sa nespravodlivosť a amaterizmus šírili ďalej. A to všetko sa deje na úkor ľudí, ktorí svoju prácu robili poctivo a s hlbokým vzťahom k múzeám,“ upozorňuje bývalá zamestnankyňa.
„Ticho je, zdá sa, nová forma riadenia – nekomunikovať, neodpovedať, neuznať nič,“ dodáva ďalší respondent. IT oddelenie malo navyše podľa informácií, ktoré nám boli poskytnuté, email stiahnuť, aby ho ostatní pracovníci nemohli čítať.
Rozklad Betliara
„Keď sa k nám dostala informácia o tom, že má byť pani Predajňová generálnou riaditeľkou, že sa tam prihlási a ešte to aj vyhrá, smiali sme sa. Nie preto, že by sa to nemohlo stať, ale preto, že som si myslela, že nikto so zdravým rozumom nemôže chcieť, aby táto matematicky negramotná osoba bolo manažérom inštitúcie s toľkými zamestnancami. Veď v Betliari nám viackrát ukázala svoju neschopnosť, prečo by chcel niekto na vrchole kultúrnej inštitúcie takúto labilnú osobu?“ pýta sa jedna zo zamestnankýň.
Ďalej spomína na Predajňovej pôsobenie na čele Betliara i na jej koordináciu obnovy Krásnej Hôrky. Rozhodnutia, ktoré robila, sa nemali rodiť v odbornej debate, ale skôr v uzavretom kruhu bez priestoru na diskusiu. Dochádzať malo aj k personálnym zmenám, ktoré nie vždy údajne súviseli s odbornosťou či s pracovnými výsledkami.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Zmeny boli rýchle, nečitateľné a zamestnanci sa cítili neistí. Namiesto dialógu prevládol jednostranný prístup, ktorý v takomto citlivom prostredí pôsobil skôr ako tlak než vedenie. Takýto spôsob riadenia je podľa mňa dlhodobo neudržateľný, najmä v kultúrnej inštitúcii s takým poslaním a históriou, aké má SNM,“ hovorí.
Ďalší zo zamestnancov hovorí o nezmyselných nariadeniach a požiadavkách, o obviňovaní pracovníkov z klamstiev či krádeží. Predajňová mala v múzeu vyvíjať neustály nátlak a rozoštvávať kolektív. Navyše prízvukuje, že o tom, či je spôsobilá viesť takúto kultúrnu inštitúciu, existujú vážne pochyby.
Pri obhajovaní svojej pozície sa mala odvolávať na rigoróznu prácu, ktorá síce, podľa zamestnanca, existuje, no jej kvalita sa nedá posúdiť, keďže je nedostupná.
„Svoju spôsobilosť dokladala tak, že pôsobila na hrade Krásna Hôrka ako sezónna lektorka jedno leto, keď bola študentkou. O týchto skutočnostiach však jej nadriadení naďalej klamú a tieto fakty zahmlievajú. Napriek týmto informáciám by však mohla byť dobrou riaditeľkou, pretože múzeum nemusí viesť historik, musí to byť dobrý manažér so silným vzťahom ku kultúre. Ona svojím nepriateľským zakomplexovaným správaním, bohužiaľ, neustále dokazuje opak,“ odkázal.
Chaos, strach a skúška charakterov
Zamestnanci poukazujú nielen na zlé manažérske rozhodnutia, ale aj na toxické pracovné prostredie, ktoré mala vytvoriť Andrea Predajňová svojím príchodom. Ľudia, ktorí v Betliari pracovali alebo pracujú, hovoria o šikane, vyhrážkach, zastrašovaní, vyvíjaní tlaku a manipulácii či uprednostňovaní ľudí, ktorí sa rozhodli s Predajňovou „spolupracovať“.
„Dostali pridané na výplate vďaka osobným príplatkom. Na kolegov, ktorí sa snažili ďalej pracovať ako doteraz a otvorene pokračovali v pracovných postupoch, zmluvách alebo záväzkov za predchádzajúceho vedenia, vyvíjala tlak, zvyšovala na nich hlas, podozrievala a preverovala ich správanie, manipulovala ich výrokmi alebo ich totálne ignorovala, odňala im kompetencie a neprizvala ich na poradu, aj keď nemali vo svojom odbore nástupcu,“ opisuje dianie.
Dosadená riaditeľka mala rozhodovať o práci ľudí bez ich vedomia či pomoci a rozhodnutia mali byť často nesprávne, keďže ich prácu neovládala. Kancelárie v múzeu sa majú zamykať, zamestnanci nosia kľúče údajne so sebou a v inštitúcii má vládnuť zlá a podozrievavá atmosféra.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Zažila som situácie, ktoré vo mne vyvolávali silné napätie a pocit nespravodlivosti. Boli chvíle, keď som bola konfrontovaná spôsobom, ktorý mi neprišiel primeraný ani vecný. Zaznamenala som u seba aj u kolegov atmosféru strachu – ako keby každé slovo mohlo byť zle pochopené a obrátené proti vám,“ hovorí niekdajšia zamestnankyňa s tým, že keď sa pokúsila niektoré veci otvoriť alebo pomenovať, stretla sa s odmietnutím.
Zároveň dodáva, spoločne s ostatnými, že správanie riaditeľky ukázalo charakter ľudí a silu kolektívu. „Žiaľ, niektorí kolegovia sa otočili. Či zo strachu, alebo z túžby po výhodách, neviem. Ale boli to ľudia, s ktorými sme roky ťahali za jeden povraz. Verím, že niektorí len prepadli ilúzii, že to prejdú bez ujmy, ak budú ticho. Ale história si tieto rozhodnutia zapamätá,“ odkázala.
Situáciu v Betliari preveroval aj inšpektorát práce, ktorý mal síce zamestnancov vypočuť, avšak k zmene neprispel. „Ak dostávate výplatu načas a príspevok na stravu, z ich pohľadu je všetko v poriadku,“ konštatuje ďalší zo zamestnancov.
Na inšpektorát sa odvoláva aj Predajňová. „O situácii v SNM – Múzeu Betliar som informovala ešte ako jeho vtedajšia poverená riaditeľka na tlačovej konferencii na jar 2025. V tejto súvislosti môžem uviesť, že sťažnosť, respektíve sťažnosti niektorých zamestnancov SNM – Múzea Betliar dvakrát preveroval Inšpektorát práce Košice. Ten počas týchto samostatných kontrol skonštatoval, že neboli porušené žiadne pracovnoprávne vzťahy,“ uviedla.
Zamestnanci však prízvukujú, že v odpovedi inšpektorátu bolo jasne uvedené, že „kontrolované boli iba pracovno-právne vzťahy, ako napríklad platné pracovné zmluvy“. Inšpektorát práce sa nemal zaoberať šikanou a diskrimináciou, na ktoré sa sťažovali, pretože to nepatrí do jeho právomocí. Podľa našich informácií odporučil pracovníkom, aby sa v tejto otázke obrátili na súd, čo aj mali urobiť.
Zlé hospodárenie a dosadení ľudia
Stav financií inštitúcie má byť v alarmujúcom stave. Nikto z kompetentných to však údajne nerieši. SNM má byť zaťažené vysokými výdavkami na odstupné, keďže Andrea Predajňová prepustila takmer všetkých pôvodných zamestnancov. Nahradiť ich mala novými, ktorí dostávajú vyššie mzdy a nemajú spĺňať odborné predpoklady.
„Dostal som výpoveď na základe účelovej organizačnej zmeny, bol som označený ako nepotrebný. Moja práca spočívala v grafických návrhoch plagátov, oznamov a obsahu pre sociálne siete a web múzea SNM a vo fotografovaní zbierkových predmetov a akcií organizovaných múzeom Betliar. Následne túto moju prácu vykonávajú novoprijatí zamestnanci a časť tejto práce si múzeum objednáva externe. Preto považujem túto zmenu organizačnej štruktúry za účelovú, nakoľko sa táto práca vykonáva aj naďalej bez zmeny,“ priblížil jeden z prepustených pracovníkov.
Ďalší opisujú aj to, že pozície boli obsadené ľuďmi, ktorí majú blízky vzťah s Predajňovou. „Sú to bývalé spolužiačky, kamarátky. Pôvodná odbornosť išla bokom, dôležité boli vzťahy a lojalita voči vedeniu,“ tvrdí jedna zo zamestnankýň, s čím súhlasia aj ostatní účastníci rozhovoru.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Svoje tvrdenia odkazujú na voľne dostupný dokument, ktorý bol poslaný inšpektorátu práce a sú v ňom uvedené konkrétne mená, no i na kontakty na sociálnych sieťach. Niektorí z nových pracovníkov majú navyše pochádzať z miesta bydliska riaditeľky SNM.
„Podľa môjho názoru na tom, že dosadí človeka, ktorého dobre pozná, nie je nič zlé, ale ak ten človek nemá skúsenosti a vzdelanie, ako môže nahradiť skúseného odborníka?“ pýta sa jeden zo zamestnancov.
Podľa generálnej riaditeľky SNM sa však Múzeu Betliar darí a prízvukuje, že sa tam pravidelne konajú kultúrne a vzdelávacie podujatia otvorené pre verejnosť.
„Treba však dodať, že minulé roky boli podujatia organizované múzeom zadarmo, s výnimkou posledného ročníka Operného večera, kde bolo vstupné 7 eur, v roku 2025 sa vstupné na podobné podujatia začína na dvadsiatich eurách. Kultúrne a vzdelávacie podujatia sa konajú presne podľa zabehnutých vzorov z predchádzajúceho obdobia – Veľkonočný jarmok, Kvetinový a remeselný trh, Poľovnícky deň, piknik, operný večer, večerné prehliadky a prehliadky parku. Mimoriadne prehliadky, takzvané Pohľady zblízka, sa tento rok konali len vďaka posledným dvom neprepusteným odborníčkam, ktoré v múzeu končia na jeseň,“ konštatujú bývalí zamestnanci.
Nahlásiť chybu v článku