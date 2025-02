Čechov vystrašili záhadné svetlá na oblohe: Niektorí si mysleli, že ide o kozmickú loď, ďalší popisovali ohnivého draka

V noci z utorka na stredu spozorovali obyvatelia Českej republiky nezvyčajný jav na oblohe, ktorý okamžite upútal ich pozornosť. Podivné svetlá, ktoré niektorí ľudia prirovnávali k kozmickej lodi, iní k meteoritu alebo satelitu, sa stali hitom sociálnych sietí.

Ako informuje TV Nova, hoci sa ohľadom pôvodu tohto javu spočiatku špekulovalo, astronómovia stále netušia, čo presne to bolo. Zábery, ktoré sa začali šíriť na sociálnych sieťach, ukazovali podivné svetlá na nočnej oblohe. Niektorí ich popisovali ako kozmickú loď, iní si mysleli, že ide o meteorit alebo dokonca satelit. „U nás to vyzeralo ako ohnivý drak,“ napísala na Facebooku pani Lucie. Ďalší pozorovatelia, ako pani Kateřina, to považovali za „desivé a krásne zároveň.“

Starlink alebo niečo iné

Podľa prvotných informácií sa spočiatku predpokladalo, že by mohlo ísť o Starlink, satelitný projekt, ktorý bol nedávno uvedený na obežnú dráhu. Tento predpoklad sa však rýchlo ukázal ako nesprávny. Tlačový tajomník Astronomického ústavu AV ČR, Pavel Suchan, uviedol, že zábery naznačujú, že to nebol Starlink, ale skôr zánik niečoho, čo sa nachádzalo na obežnej dráhe.

Čo teda bolo na oblohe

Aj keď astronómovia zatiaľ nemajú jasnú odpoveď, existuje niekoľko teórií. Mohlo ísť napríklad o zánik satelitu alebo iný neidentifikovaný objekt, ktorý sa dostal do atmosféry. Tím odborníkov sa naďalej snaží tento nezvyčajný jav vysvetliť, ale pre zatiaľ neexistuje žiadna definitívna odpoveď. Ak sa chcete dozvedieť viac o podobných astronomických javoch, sledujte náš web, kde vám prinesieme ďalšie aktuality a vedecké vysvetlenie tohto záhadného úkazu.