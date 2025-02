Faux pas Blanára v Česku, rýchlo zachraňoval situáciu: Za svoj výrok na účet poslankyne sa musel ospravedlniť

Slovenský minister Juraj Blanár sa ospravedlnil českej ministerke obrany Jane Černochovej po tom, čo ju nesprávne obvinil z vyjadrenia k slovenskému zákonu o STVR. Tento omyl vyvolal rozruch, keď sa ukázalo, že Blanár si ministerku pomýlil s inou českou političkou, Markétou Pekarovou Adamovou

Medzi Českom a Slovenskom musí podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) prevládať praktická spolupráca. V utorok sa na tom podľa neho zhodli s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským.

Blanár tiež ocenil aktivitu prezidentov oboch krajín, ktorí by podľa jeho slov chceli vzťahy ČR a SR upevniť a emócie súvisiace s ich narušením schladiť. Povedal to po rokovaní v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR. „S pánom ministrom sme sa zhodli, že musí predovšetkým prevládať praktická spolupráca a na tom budeme spoločne maximálne pracovať a som rád, že sa na to podujali aj obaja prezidenti. Aby veci, ktoré sa tu vyskytujú pod tlakom emócií, už neboli tie dominantné,“ priblížil Blanár.

Česko zasahuje do vnútorných záležitostí SR

Česko podľa neho prijalo ponuku SR na zorganizovanie podujatia v Topoľčiankach. Pôjde o slovensko-české fórum, na ktorom by sa podľa Blanára malo diskutovať o vzájomných vzťahoch krajín a ministri sa dohodli, že sa na ňom zúčastnia osobne. Termín zatiaľ nie je presne daný, podľa slovenského ministra je v hre máj alebo jún.

Slovenský minister tiež ocenil pomoc ČR a predĺženie ochrany slovenského vzdušného priestoru. Na otázku, ako Česko zasahuje do vnútorných záležitostí SR, minister odpovedal, že príkladom je vyjadrenie českej ministerky obrany Jany Černochovej, ktorá pred schválením zmien o Slovenskej televízii a rozhlase podľa jeho slov uviedla, že ak tento zákon v slovenskom parlamente prejde, bude to propagandistický nástroj Roberta Fica (Smer-SD). To bolo podľa Blanára „za čiarou“.

Blanár sa ospravelnil

Ako informoval Denník N, Juraj Blanár vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach tvrdil, že Jane Černochová komentovala slovenský zákon o STVR, čo považoval za zásah do vnútorných záležitostí Slovenska. Keď ho ministerka požiadala, aby uviedol, kde a kedy k tomu došlo, vysvitlo, že si ju pomýlil s predsedníčkou českej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou, ktorá v lete minulého roka vyjadrila kritiku voči návrhu na zrušenie RTVS a vznik novej verejnoprávnej inštitúcie. Táto zámena osôb viedla k nepresnému obvineniu, ktoré Blanár neskôr opravil.

Po tomto zistení Blanár poskytol rozhovor aj pre bulvárny denník Blesk, v ktorom sa za svoje predchádzajúce vyjadrenia ospravedlnil. V rozhovore priznal, že došlo k omylu, keď si Černochovú pomýlil s Pekarovou Adamovou. Uviedol, že tento krok bol výsledkom nedorozumenia, a vyjadril ľútosť nad vyvolanou situáciou.

Černochová nás považuje za najlepších spojencov

Lipavský sa Černochovej zastal a Blanárovi pripomenul, že to bola ona, kto vyhlásil, že Slováci boli vždy najlepší spojenci a podotkol, že práve ona je na čele rezortu, ktorý Slovensku pomáha chrániť vzdušný priestor. Na otázku, či sa situácia s medzivládnymi konzultáciami posunula, odpovedal, že nemá informácie o tom, že by sa pripravovali.

Politici potom podpísali plán konzultácií rezortov na roky 2025 a 2026 a prezreli si niektoré významné historické dokumenty z archívu českého rezortu diplomacie, napríklad fotokópiu mníchovskej dohody z roku 1938 a tiež opis dokumentu z 1. viedenskej arbitráže. Blanár návštevu začal pri pamätníku obetí streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK), kde si spoločne s Lipavským uctili obete.

Neskôr ešte navštívia Národný pamätník hrdinov heydrichiády, kde si pripomenú Slováka Jozefa Gabčíka a Čecha Jana Kubiša, ktorí uskutočnili atentát na Reinharda Heydricha. Na záver návštevy ČR sa Blanár stretne s krajanskou komunitou na slovenskom veľvyslanectve.

Vzťahy ČR a SR sa vlani stali diskutovanou politickou témou po tom, ako Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Tento rok sa vyostrili po tom, ako slovenský premiér Robert Fico opakovane obvinil českých politikov z toho, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska.