Čech navštívil slovenskú perlu na Váhu: Toto je najškaredšia hotelová izba, akú videl, stála vyše 67 eur

Foto: YouTube/ Pan Plešatý

Petra Sušaninová
Aké dojmy zanechala v youtuberovi Žilina?

O populárnom českom youtuberovi sme už písali niekoľkokrát, zavítal do Bratislavy, ale aj do Košíc. Navštívil Tatralandiu a ochutnal tradičný skalický trdelník. Počas jednej zo svojich ciest však navštívil aj Žilinu, kde vyskúšal najhorší, ale aj ten najlepší hotel. Ako to skončilo?

Najhorší hotel v Žiline

Pan Plešatý sa v Žiline rozhodoval ubytovať v hoteli, ktorý nemal práve najlepšie hodnotenia. Podľa hostí, ktorí tam už v minulosti boli, je to, akoby ste sa vrátili do čias 80. rokov. Ľudia hovoria o extrémnom neporiadku a všadeprítomnom zápachu, o pomočenej záchodovej doske či o rozbitých oknách. Vraj je to miesto, kde sa na noc bojí ostať aj chlap. No raňajky sú vraj skvelé.

Nepríjemné pocity mal aj Pan Plešatý, podľa ktorého v chodbách hotela určite straší Husákov duch. V celom hoteli vraj bolo cítiť závan, ako keby ste sa ocitli v závodnej alebo v školskej jedálni. Samotná izba bola podľa jeho slov taká hnusná, že niečo také ešte ani nevidel. Okná boli staré, zvonku na nich bola akási fólia a ani netesnili. Šokovalo ho, že niečo také nájde v skutočnom 3-hviezdičkovom hoteli, nie v hosteli či ubytovni.

Všetko má podľa youtubera istú „patinu“, pričom verí, že časť by sa iste dala aj umyť. Navyše, odtok v sprche bol upchatý. Bol rád, že na posteli nenašiel žiadne ploštice, no posteľ bola nepohodlná. Vraj aj keď je v takom hoteli všetko retro, mali by sme byť vďační. Kde inde by sa inak natáčali filmy dejovo zasadené do obdobia spred pár desiatok rokov.

Nájdete tu aj pekné a voňavé miesta

Samozrejme, Pan Plešatý neostal len pri menej peknom hoteli. Žilina si podľa neho zaslúži, aby navštívil aj slušný, údajne najlepší hotel v meste, ktorý má o hviezdičku viac a hostia sa v ňom zrejme budú cítiť o niečo lepšie. Izba už na prvý dojem pôsobila priateľskejšie, modernejšie a útulnejšie a nebolo v nej cítiť jedálenský zápach, naopak, pekne voňala.

Foto: Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vo 4-hviezdičkovom hoteli zaplatil za ubytovanie s raňajkami 142 eur. V retro hoteli ho ubytovanie vyšlo na 67,50 eura. Youtuber skonštatoval, že aj keď v krajšom hoteli platí dvojnásobok, hodnota, ktorú za to dostáva, je jednoducho neporovnateľná. Izba je pekná, čistá, moderne zariadená a dokonca aj kúpeľňa je taká pekná, že Pan Plešatý skonštatoval, že si ani nemusel priplácať za súkromnú wellness.

