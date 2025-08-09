Polievka za 7 eur, za parkovanie zaplatil 39 eur za noc: Čech preskúmal, či je Bratislava najnudnejším hlavným mestom

Foto: Unsplash/ YouTube (Pan Plešatý)

Petra Sušaninová
Čo všetko by ste ukázali turistovi zo zahraničia, ktorý prišiel na návštevu do Bratislavy?

Hovorí sa, že tráva je vždy zelenšia na druhej strane plota. Preto ak ste rodený Bratislavčan, možno máte pocit, že iné hlavné mestá po svete, alebo hoc len v Európe, majú toho viac čo ponúknuť. Český youtuber sa rozhodol do Bratislavy zavítať a na vlastnej koži vyskúšať, ako to s ňou je a či je naozaj nudná.

Takmer 200 eur za ubytovanie

Českého youtubera Pana Plešatého sme vám už predstavili. Na Slovensko zavítal viackrát a pred niekoľkými mesiacmi zavítal aj do Bratislavy. Vraj sa niekde dopočul, že patrí medzi najnudnejšie mestá Európy a že dokonca ide o tretie najnudnejšie mesto na svete, tak to prišiel overiť. Ubytoval sa v 5-hviezdičkovom hoteli Sheraton, údajne je jedným z najlepších v hlavnom meste.

Za ubytovanie aj s raňajkami zaplatil 199 eur. Hneď na úvod ho šokovala cena za parkovanie pred hotelom, ktorá sa vyšplhala na 39 eur za jednu noc. To, že platí za obyčajné státie na mieste takú sumu, ho vyviedlo z miery a vysvetlil, že za niečo málo menej ako 40 eur už napríklad v Prahe nájdete ubytovanie pre dve osoby. Pýta sa, či za takú cenu stojí auto na červenom koberci a púšťajú mu relaxačnú hudbu.

Po ubytovaní sa v hoteli (ktorý hodnotil ako trochu opotrebovaný) prvé kroky Pana Plešatého smerovali do Parndorfu. Ten sa u Slovákov teší značnej popularite, a to napriek tomu, že sa nachádza kúsok od hranice v Rakúsku a nie priamo na Slovensku. V desiatkach viac či menej drahých obchodov sa tu môže človek vraj dosýta vyblázniť.

7 eur za polievku a 25 eur za steak

Po nákupnom maratóne nejeden človek vyhladne. Pan Plešatý sa preto vybral k televíznej veži Kamzík, ktorú označil za dominantu Bratislavy. Podľa recenzií je to vraj miesto, ktoré vás tak trochu vráti do čias socializmu. Vo veži sa nachádza reštaurácia, ktorá sa otáča a naskytá sa z nej impozantný výhľad. Stravník tak za približne hodinu môže mať výhľad na celé okolie.

Foto: Pexels

Podľa youtubera je to lepšie ako slávne bratislavské UFO. V reštaurácii vo veži si môžete dať polievky približne za 7 eur, sviečkovú na smotane za 22 eur či flank steak za 25 eur. Pan Plešatý sa však posťažoval na nedostatok rýdzo slovenských reštaurácií núkajúcich tradičné pokrmy. Zážitok v takejto reštaurácii jednoznačne hodnotí ako nenudný.

To, že Bratislava je nudná, v konečnom dôsledku označil za nezmysel. Toto označenie je podľa neho voči Slovákom neférové.

