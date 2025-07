Za obed zaplatil 27 eur: Rodinu vyjdú 3 noci aj na viac ako 1 000 eur. Takto vníma Čech Tatralandiu

Nedávno sme vám priniesli porovnanie cien kúpalísk s minuloročnými. Isté je, že služby zdraželi v každej sfére a zdražovanie sa nevyhýba ani akvaparkom. Čech vystupujúci pod menom Pan Plešatý sa vybral do Tatralandie a niektoré ceny ho poriadne zarazili. Vysvetľuje ale, prečo by sme sa nad nimi nemali až tak pohoršovať.

Ako sa mu pozdávala Tatralandia?

Pan Plešatý má na YouTube vyše 133 000 fanúšikov, ktorí sú zvedaví, v akom hoteli sa najbližšie ubytuje, kam sa pôjde najesť a aký na to bude mať názor. Nevyhýba sa ani slovenským hotelom a atrakciám a tentoraz sa rozhodol navštíviť Tatralandiu. Zaplatil si ubytovanie v Holiday Village s polpenziou na jednu noc.

Ako prvé Pana Plešatého zaujalo, aká je Tatralandia obrovská. Páčilo sa mu, že nie je všetko natlačené na seba, ale ľudia tu majú dostatok priestoru. Bavili ho aj dostupné atrakcie, z ktorých niekoľko vyskúšal aj na vlastnej koži. Zarazilo ho ale, že počas júna bola ešte jedna z reštaurácií v areáli zatvorená (mala otvoriť až posledný júnový víkend), a to aj napriek tomu, že sa v Tatralandii v tom čase kúpalo už naozaj veľa ľudí. Využil preto možnosť najesť sa pri jednom zo stánkov sľubujúcich grilované jedlá.

Obed za 27 eur

Grilovaný pstruh stál 13,90 eura, kurací plátok s rukolou 9,90 eura a grilovaný rump steak 22 eur. Pan Plešatý sa ale rozhodol pre hamburger a hotdog. Celkovo hodnotil jedlo kladne, chutilo mu, no ceny nie sú pre každého. Kurací hamburger stál 13,90 eura, hotdog s hranolkami stál necelých 10 eur. Celkovo za jedlo a pitie zaplatil 27 eur.

V inej časti komplexu našiel možnosť dať si v samoobslužnej reštaurácii hovädzí guláš za 11,50 eura. Za podobnú cenu bol v ponuke aj kurací steak. Inde zas objavil hovädzí burger za 17 eur či kapustnicu za 6,50 eura. V komentároch sa objavila kritika, že je to za také jedlo privysoká suma a ľudia sa zamýšľajú nad tým, koľko peňazí tam asi nechá štvorčlenná rodina.

Aj ubytovanie hodnotil celkovo pozitívne, no chýbala mu klimatizácia. Za pobyt s polpenziou mal Pan Plešatý zaplatiť 211 eur. 15 eur si priplatil za to, že dostal chatku bližšie ku vstupu k bazénom. Pozrel sa ale aj na to, koľko by pobyt stál štvorčlennú rodinu, napríklad na víkend koncom augusta.

Rodina so 4 deťmi zaplatí za 3 noci aj vyše 1 000 eur

Zaujalo ho, že je podľa systému v danom čase možné zarezervovať minimálne tri noci. Najlacnejšia ponuka hlásila, že to vyjde na 620 eur, avšak bez stravy, no so vstupom do Tatralandie. Ak by si rodina s dvoma deťmi chcela priplatiť aj za raňajky, stálo by to 769 eur. Pan Plešatý hodnotí, že to je celkom drahé. No s polpenziou by sa suma vyšplhala ešte vyššie, a to na viac ako 1 000 eur.

Vyjadril ale zároveň pre takéto sumy pochopenie. Myslí si, že letná sezóna pre kúpanie je v Tatralandii pomerne krátka. Je preto podľa neho pochopiteľné, že v čase, keď prichádza najviac ľudí, sú ceny také, aké sú. Predpokladá, že mimo sezónu to vychádza lacnejšie.