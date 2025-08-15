Menu za 10,90 € a hotel za 84 eur: Čech navštívil slovenské mesto, Slováci do Chorvátska vraj nemusia, majú ho doma

Český youtuber Pan Plešatý je známy tým, že navštevuje rôzne lokality po celej Európe a už niekoľkokrát zavítal aj na Slovensko. Zažil už slovenské Tahity, no pozrel sa aj do mesta na východe Slovenska, ktoré sa podľa neho jednoznačne oplatí navštíviť.
Dobrý dojem od prvého momentu
Pan Plešatý pred nejakým časom zavítal do Košíc. Jeho prvé kroky z košického letiska smerovali do 4-hviezdičkového hotela priamo na Hlavnej ulici. Potešilo ho, že cesta taxíkom z letiska do centra mesta ho stála menej ako 8 eur. Mesto na neho urobilo dobrý dojem už hneď od začiatku.
Páčilo sa mu, že to tam žilo aj vo večerných hodinách krátko pred desiatou. Mal pocit, ako keby sa ocitol niekde v Taliansku. Youtubera veľmi potešilo, že ho v Košiciach domáci hneď spoznávali, zastavovali ho a priali mu príjemný pobyt. V meste bol ešte len niekoľko minút, no vraj sa tu ihneď cítil skvele.
Za ubytovanie s raňajkami zaplatil približne 84 eur (odvtedy šli ceny nahor a momentálne nájdete až do októbra najlacnejšiu izbu pre jednu osobu od 115 eur na noc). Nepozdávalo sa mu, že z hotela sa musí odhlásiť do desiatej ráno. Ak by chcel ostať dlhšie, musel by doplatiť ďalších 35 eur.
Toto ho prekvapilo
V Košiciach ho prekvapilo, akí sú miestni ľudia srdeční, priateľskí a milí. V strednej Európe sa mu to vraj nestáva a nie je to bežné. Divákom ukázal Dóm svätej Alžbety, ale aj park so Spievajúcou fontánou. Páčilo sa mu, že je Hlavná ulica plná kaviarní s vonkajším posedením, reštaurácií a života, vraj skutočne ako v nejakom talianskom letovisku.
Zaujalo ho aj množstvo zelených plôch v meste. Podľa neho sú Košice ako Rimini bez mora. Košičania vraj dokonca ani nemusia jazdiť na dovolenku do Chorvátska, pretože všetko majú doma (okrem pláže a mora). Oľutoval, že na východ Slovenska neprišiel autom, inak by sa vraj zašiel pozrieť aj na Luník.
Menu za 10,50 eura
Samozrejme, Pan Plešatý nevynechal príležitosť dať si v Košiciach niečo dobré pod zub. V jednom z podnikov natrafil na domácu limonádu za 5 eur a miešané koktejly za 7 eur. V reštaurácii zas narazil na denné menu za 10,90 eura. Napokon sa rozhodol pre zemiakové šúľance za 6,50 eura a kyslú východoslovenskú polievku s hubami a klobásou za 5,50 eura.
Z metropoly východu bol jednoducho nadšený. Ľudí nabáda, aby šli na Slovensko, aby prišli do Košíc a zistili sami, aké je to skvelé mesto.
