Čech objavil na sušienke s čokoládou niečo zvláštne: Pýta sa ľudí, čo to je

Poznáte to, celý deň máte chuť na špecifickú sladkosť. Po práci bežíte do obchodu, kúpite si ju a potom ju natešene rozbaľujete. Zrazu však zistíte, že je na nej niečo zvláštne. Čech sa podelil o skúsenosť.
Počuli ste už o kvitnutí čokolády?
Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom český používateľ ukazuje ľuďom sušienku, ktorú si kúpite aj v slovenských obchodoch. Na čokoládovej strane polomáčanej oblátky je však niečo zvláštne. Popisuje sivé škvrny a pýta sa, čo to je. „Pleseň alebo niečo iné?“ uvažuje autor príspevku s dodatkom, že sa potrebuje dopátrať k odpovedi.
Viacero ľudí autora príspevku upokojilo, že pleseň to nie je a nemá sa čoho obávať. Povlak na povrchu sa môže objaviť, keď dôjde k tzv. „kvitnutiu čokolády“. Ide o prirodzený jav, keď dochádza k vizuálnej a texturálnej zmene čokolády, vysvetľuje web Le Chocolatier.
Šedé fleky na Opavia sušenkách
by
u/CamelPurple6955 in
czech
Je to bezpečné?
Dôjsť k nemu môže aj vtedy, ak sa čokoláda dostane do kontaktu s vlhkosťou. Tá čiastočne cukor rozpustí, a keď sa vlhkosť opäť vyparí, ostane na povrchu čokolády sivý povlak. Čokoládu je však aj napriek kvitnutiu bezpečné konzumovať. Neznamená to, že je pokazená a hoci sa jej štruktúra môže zmeniť, chuť ostáva rovnaká.
Niektorí ľudia reagovali na otázku autora príspevku s humorom. „Je to pokazené. Pošli mi to poštou a ja to ekologickým spôsobom zlikvidujem,“ píše jeden z nich. Ďalší stavili na chemtrails, ktoré z lietadiel podľa jeho slov sypú priamo do čokoládovne. Našli sa takí, ktorí odporúčali sušienku reklamovať, hoci viacerí prízvukujú, že jej nič nie je.
