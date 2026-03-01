Časť Iráncov želá „smrť Amerike“. Irán sa vyhráža, že Izrael a USA ponesú následky

protest v Teheráne

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
Časť iránskej spoločnosti prijala správu o smrti Chameneího s nadšením. Ulice Teheránu však zaplavili aj tisíce ľudí mávajúcich iránskymi vlajkami.

Irán sa pripravil na „všetky scenáre“ vrátane ďalšieho postupu po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, uviedol v nedeľu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání vyhlásil, že proces odovzdania moci sa začne v nedeľu, informovala agentúra AFP.

„Pripravili sme sa na tieto chvíle a zvážili sme všetky scenáre,“ povedal Kálíbáf vo videu odvysielanom štátnou televíziou.

Dodal, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „prekročili naše červené čiary“ a „ponesú následky“.

Časť ľudí skanduje „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“

Larídžání v rozhovore pre štátnu televíziu zároveň varoval pred snahami o rozdelenie iránskej spoločnosti.

„Skupiny, ktoré sa snažia rozdeliť Irán, by mali vedieť, že to nebudeme tolerovať,“ vyhlásil a vyzval obyvateľov krajiny na jednotu.

protest v Teheráne
Ilustračná foto: Profimedia

Kým časť iránskej spoločnosti prijala správu o smrti Chameneího – muža, ktorý viedol Irán pevnou rukou takmer 37 rokov – s nadšením, ulice Teheránu zaplavili v nedeľu ráno tisíce ľudí mávajúcich iránskymi vlajkami a skandujúcich „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“, informoval spravodajca AFP priamo z miesta.

Irán bude po smrti najvyššieho duchovného vodcu dočasne viesť triumvirát, ktorého členmi budú prezident Masúd Pezeškiján, šéf súdnictva Gholámhosejn Mohsení Edžeí a právny expert z Rady strážcov vybraný radou pre určovanie záujmov režimu. Vytvorenie takejto prechodnej rady je zakotvené v ústave Iránskej islamskej republiky, uvádza portál Times of Israel (TOI).

Podľa iránskeho zákona musí byť nový najvyšší vodca zvolený čo najskôr.

