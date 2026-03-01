Odveta za smrť Chameneího sa nemusí vyplatiť: USA udrú na Irán silou, akú ešte nikdy predtým nevideli, vyhráža sa Trump

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Iránske Revolučné gardy predtým v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii.

Spojené štáty udrú na Irán „silou, akú ešte nikdy predtým nevideli“, ak sa islamská republika pokúsi o odvetu za americko-izraelské údery, ktoré pripravili o život iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

„ALE TO NECH RADŠEJ NEROBIA, PRETOŽE AK TO UROBIA, UDRIEME NA NICH SILOU, AKÚ NIKDY PREDTÝM NEVIDELI!“ dodal.

Hrozia najzúrivejšou operáciou v dejinách

Iránske Revolučné gardy predtým v nedeľu v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alího Chameneího oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii. „Najzúrivejšia útočná operácia v dejinách ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky sa začne každú chvíľu,“ uviedli gardy na platforme Telegram.

