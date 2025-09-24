Carmen Geiss má za sebou vážnu operáciu, ukázala fotografiu z lôžka: Slová Roberta vás dojmú, toto odkázal svojej láske

Carmen Geiss najprv na sociálnej sieti zverejnila úprimné slová, v ktorých opísala, že ju čaká operácia. Priznala, že všetku svoju dôveru vkladá do rúk lekárov a fanúšikovia jej adresovali množstvo podpory.
„Milí moji, chcem sa s vami podeliť o niečo veľmi osobné,“ začala v príspevku na Instagrame. Opísala nepríjemný zážitok, ktorý sa odohral pred pár dňami a má vážne dôsledky.
Podstúpila operáciu
Nevšimla si jeden schod a nešťastne spadla, čo zapríčinilo vznik 10 centimetrov dlhého a 11 milimetrov širokého hematómu na mozgu. Krvácanie sa muselo riešiť operáciou.
„Je to náročná situácia, ale idem do toho s veľkou dôverou v lekárov a s podporou mojej rodiny. Som bojovníčka a s láskou rodiny, priateľov a pravých fanúšikov to zvládnem. Ďakujem, že stojíte pri mne,“ odkázala najbližším a pridala fotografiu z nemocnice.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pod príspevkom nechýba komentár od jej manžela Roberta, ktorý nešetril láskavými slovami. „Všetko bude dobré, zlato. Milujeme ťa. V živote si už toho toľko dokázala a aj toto prekonáš. Vráť sa rýchlo domov, potrebujeme ťa tu.“
Milé odkazy napísalo Carmen aj množstvo ďalších ľudí. „Veľa lásky a sily, drahá Carmen,“ podporil ju jeden z komentujúcich. „Všetko bude v poriadku,“ doplnila ďalšia.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zvládla to
Len pár hodín nato sa Carmen ozvala opäť a poďakovala sa za podporu, ktorú dostala. Vyzerá to tak, že už má po zákroku a, našťastie, všetko skončilo dobre.
„Neviem ani slovami opísať, aká som šťastná. Veľká vďaka lekárom, mojej rodine a, samozrejme, vám za vašu lásku,“ dodala.
Nahlásiť chybu v článku