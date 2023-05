Carmen vtipkovala, nik sa nesmial, Sulík daboval sám seba. Takto vyzerali prvé časti Geissenovcov zo Slovenska, zažili šok

Televízia JOJ dnes odvysielala premiérové epizódy Geissenovcov na Slovensku. Ako sme vás informovali, návšteva nemeckej milionárskej rodiny vyvolala medzi ľuďmi rozruch a rozdelila ich do dvoch kategórií. Kým niektorí nešetria kritikou, ďalší sa už nemohli dočkať toho, kedy konečne uvidia časti z našej malebnej krajiny na televíznych obrazovkách. Zhrnuli sme, ako vyzerala ich avizovaná propagácia Slovenska a čo všetko tu zažili.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako ste už určite zachytili, nemecká milionárska rodina Geissovcov pred nejakým časom navštívila Slovensko a nakrútila tu rovno päť epizód svojej šou, ktorej slovenský názov znie Geissenovci – ťažký život milionárov. Nemecká televízia RTL Zwei ich odvysielala ešte vo februári a prekvapivo sa dostali na naše televízie v predstihu.

Ako nám vysvetlila vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová, televízia JOJ si pripravila špeciálne prekvapenie pre fanúšikov. V apríli najprv dovysielala epizódy 16. série a vystriedali ich práve časti zo Slovenska.

„Po nich si diváci budú môcť pozrieť 20. sériu a po nej dovysielame 21. sériu, ktorej súčasťou sú aj slovenské epizódy,“ ozrejmila plány JOJky. Vráťme sa však späť k premiérovým a búrlivo diskutovaným epizódam.

Ako vyzerala návšteva Geissenovcov na Slovensku?

Geissenovcov zo Slovenska priniesla televízia s tradičným dobre známym dabingom. Prekvapením večera bolo, že Richarda Sulíka dabuje z nemčiny do slovenčiny podľa všetkého on sám, na čo sa už stihli na internete objaviť aj vtipy. Prvé dve časti, ktoré sa dnes objavili na obrazovkách dostali netradičné názvy — Only Fans in der Slowakei a Geplatzter Gummi, čo v preklade znamená „Prasknutá guma“. Vychádzali jednoducho z toho, čo milionári u nás zažili.

Hneď v úvode Carmen spomenula, kde sa spoznali s Richardom Sulíkom. No dcéry Davina a Shania spočiatku neboli z návštevy Slovenska nadšené. „Pravdupovediac, o Slovensku počujem prvýkrát,“ spomína neistá Davina skepticky k našej krajine. „Netuším, kde je Bratislava. Ten názov vo mne evokuje „Braten“ — pečené mäso,“ priznala sa rodičom. Carmen dcéram rýchlo vysvetlila, čo všetko u nás zažijú a na výlet ich napokon prehovorila. Onedlho nastal obrovský šok v podobe privítania, aké sa im dostalo.

Očakávala ich Jana Bittó Cigániková, aj davy ľudí. Poslankyňa Carmen podarovala kaktus, na čo zažartovala, že u nich sa kaktusy nosia iba svokrám. Na tomto vtipe sa síce nikto nezasmial, no Robert zhodnotil prvý deň výletu ako úžasný, takže bolo všetko v poriadku.

Nechýbali slzy