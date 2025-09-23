Slovenku poprosila cudzia pani, aby jej nakúpila potraviny: Naplnila košík aj za 50 eur, zasiahla však predavačka

Ilustračné foto: TASR - Miroslav Košírer / Hendrik Schmidt/dpa

Zuzana Veslíková
Napokon sa z celého zážitku cítila nepríjemne.

Už ste sa niekedy uchýlili k dobrému skutku a neskôr zistili, že ste sa len nechali zlákať do pasce? Na známom fóre sa objavil prípad, ktorý sa mal odohrať v Nitre a môže byť výstrahou, aby ste boli obozretní.

Pomáhať si, samozrejme, treba. Ak vidíte, že je niekto v tiesni a máte tú možnosť, urobte dobrú vec. Pre vás to môže byť maličkosť, no niekomu inému to môže spríjemniť celý deň. Jedna Slovenka sa však podelila s nepríjemnou skúsenosťou, ktorá sa jej nedávno stala a nazvala ju „podvod pri žobraní o jedlo“.

Ilustračná foto: TASR/AP

Rozhodla sa pomôcť, aj keď sa jej od začiatku niečo nezdalo

Opísala, že ju v nitrianskom obchodnom centre oslovila cudzia pani, ktorá mala so sebou deti, s tým, že by potrebovala nakúpiť. „Povedala som si, že jej kúpim potraviny asi za 20 € – napríklad chlieb, kuracie mäso, cestoviny, zeleninu,“ uviedla.

Keď vošli do obchodu, začala ukladať do košíka drahšie veci. „Napríklad zemiaky za 5 €, instantné polievky, kečup, ďalšie cestoviny… Bolo mi trápne povedať nie,“ pokračovala Slovenka v anonymnom príspevku.

Pri pokladnici podľa jej slov zasiahla predavačka a upozornila, že táto pani chodieva do obchodu pravidelne a s rôznymi ľuďmi, ktorí jej nakúpia. „Myslím, že nakoniec by ten nákup vyšiel na cca 50 €. Zavolali SBS-kára, a nakoniec sa situácia uzavrela – nič som jej nezaplatila,“ dodala a priznala, že sa cítila nepríjemne, pretože paniu nevedela odmietnuť, aj keď jej už od začiatku niečo nehralo.

Podobných prípadov má byť viac

Viacerí Slováci v diskusii priznali, že sa s podobnou situáciou stretli tiež. No niektorí boli poriadne kritickí a vyčítali, že „takýmto“ ľuďom sa podať pomocnú ruku neoplatí.

Nezabúdajme však na to, že každý z nás sa môže dostať do tiesne a nikdy nevieme, aký príbeh sa skutočne za človekom skrýva. Preto by sa z nás nemala vytrácať ľudskosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dôchodcu vyhodili z domu, kde žila jeho rodina od roku 1904, lebo chceli postaviť diaľnicu:…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac