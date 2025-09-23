Slovenku poprosila cudzia pani, aby jej nakúpila potraviny: Naplnila košík aj za 50 eur, zasiahla však predavačka

Už ste sa niekedy uchýlili k dobrému skutku a neskôr zistili, že ste sa len nechali zlákať do pasce? Na známom fóre sa objavil prípad, ktorý sa mal odohrať v Nitre a môže byť výstrahou, aby ste boli obozretní.
Pomáhať si, samozrejme, treba. Ak vidíte, že je niekto v tiesni a máte tú možnosť, urobte dobrú vec. Pre vás to môže byť maličkosť, no niekomu inému to môže spríjemniť celý deň. Jedna Slovenka sa však podelila s nepríjemnou skúsenosťou, ktorá sa jej nedávno stala a nazvala ju „podvod pri žobraní o jedlo“.
Rozhodla sa pomôcť, aj keď sa jej od začiatku niečo nezdalo
Opísala, že ju v nitrianskom obchodnom centre oslovila cudzia pani, ktorá mala so sebou deti, s tým, že by potrebovala nakúpiť. „Povedala som si, že jej kúpim potraviny asi za 20 € – napríklad chlieb, kuracie mäso, cestoviny, zeleninu,“ uviedla.
Keď vošli do obchodu, začala ukladať do košíka drahšie veci. „Napríklad zemiaky za 5 €, instantné polievky, kečup, ďalšie cestoviny… Bolo mi trápne povedať nie,“ pokračovala Slovenka v anonymnom príspevku.
Pri pokladnici podľa jej slov zasiahla predavačka a upozornila, že táto pani chodieva do obchodu pravidelne a s rôznymi ľuďmi, ktorí jej nakúpia. „Myslím, že nakoniec by ten nákup vyšiel na cca 50 €. Zavolali SBS-kára, a nakoniec sa situácia uzavrela – nič som jej nezaplatila,“ dodala a priznala, že sa cítila nepríjemne, pretože paniu nevedela odmietnuť, aj keď jej už od začiatku niečo nehralo.
Podobných prípadov má byť viac
Viacerí Slováci v diskusii priznali, že sa s podobnou situáciou stretli tiež. No niektorí boli poriadne kritickí a vyčítali, že „takýmto“ ľuďom sa podať pomocnú ruku neoplatí.
Nezabúdajme však na to, že každý z nás sa môže dostať do tiesne a nikdy nevieme, aký príbeh sa skutočne za človekom skrýva. Preto by sa z nás nemala vytrácať ľudskosť.
