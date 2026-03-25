Pribudne nová prevádzka s denným menu, novinky vypočujú priania ľudí. Záujem o bratislavské letisko rastie

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Bratislavské letisko sa formuje na slovenský dopravný klenot, pričom rastúci záujem cestujúcich tlačí kompetentných k neustálej transformácii.

Iba nedávno Letisko M. R. Štefánika ohlásilo, že z Bratislavy do Košíc sa bude lietať dvakrát denne. Zároveň sa pýšilo rekordným februárom, počas ktorého odbavilo viac ako 212 000 cestujúcich. S novinkami ale ani zďaleka nekončí.

Vedenie bratislavského letiska pokračuje vo zvyšovaní komfortu a dolaďuje ďalšie detaily, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu súčasnej pozície. Uvedené novinky sa týkajú napríklad dopravného napojenia či kvalitnejšieho gastra, informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Nová gastroprevádzka

Ako uviedli zástupcovia letiska v marcovej tlačovej správe, Bratislava v súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v Európe v kategórii stredne veľkých letísk.

Aj februárový medziročný nárast o 151 % potvrdzuje mimoriadne dynamický rast, keďže letiská v Európe rastú v priemere len približne štvorpercentným tempom,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Pochopiteľne, s masívnejším nárastom leteckých liniek a tým aj cestujúcich, sa zvyšujú požiadavky aj na pridružené segmenty. V prvom rade ide o kvalitné dopravné napojenie či služby priamo na letisku. V tomto smere by mala v odletovej hale pribudnúť nová reštaurácia, ktorá mnohým cestujúcim chýbala.

V priebehu mája sa plánuje otvorenie novej gastroprevádzky s denným menu v odletovej hale letiska,“ potvrdila pre tvnoviny.sk hovorkyňa Veronika Demovičová.

Foto: interez.sk

Doprava na letisko

Zlepšenie by malo nastať aj v dopravnom napojení – už od mája by mal byť spustený bezplatný zvoz z parkoviska P3 priamo k odletovej hale. Zároveň, bratislavské letisko už spustilo službu takzvaného shuttle busu medzi autobusovou stanicou Nivy a budovou letiska. Bratislavský dopravný podnik tiež posilnil trolejbusovú linku s číslom 61, ktorá premáva medzi hlavnou železničnou stanicou a letiskom.

Vo februári pribudli samoobslužné kiosky

Ešte počas februára kompetentní informovali o tom, že v bratislavskom letisku pribudli samoobslužné kiosky, ktoré tu boli nainštalované vôbec prvýkrát. Letecký dopravca Ryanair ich využívaním plánuje zrýchliť proces odbavenia pri registrácii na let, na tzv. check-ine, cestujúcim zase zrýchlia proces podania batožiny bez dlhšieho čakania v rade.

Foto: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)

Služba je dostupná pre všetky odlety s dopravcom Ryanair, ktorý ponúka z Bratislavy odlety do 33 rôznych destinácií. Na využite kioskov je potrebné mať so sebou mobilný telefón s možnosťou skenovania QR kódov. Po odvážení a označení batožiny štítkom cestujúci batožinu odovzdá na check-in pulte.

Na Slovensko prichádza nový veľký poľský reťazec. Prvú predajňu otvorí v známom nákupnom centre

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

