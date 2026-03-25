Pribudne nová prevádzka s denným menu, novinky vypočujú priania ľudí. Záujem o bratislavské letisko rastie

Iba nedávno Letisko M. R. Štefánika ohlásilo, že z Bratislavy do Košíc sa bude lietať dvakrát denne. Zároveň sa pýšilo rekordným februárom, počas ktorého odbavilo viac ako 212 000 cestujúcich. S novinkami ale ani zďaleka nekončí.
Vedenie bratislavského letiska pokračuje vo zvyšovaní komfortu a dolaďuje ďalšie detaily, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu súčasnej pozície. Uvedené novinky sa týkajú napríklad dopravného napojenia či kvalitnejšieho gastra, informoval o tom portál tvnoviny.sk.
Nová gastroprevádzka
Ako uviedli zástupcovia letiska v marcovej tlačovej správe, Bratislava v súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v Európe v kategórii stredne veľkých letísk.
Pochopiteľne, s masívnejším nárastom leteckých liniek a tým aj cestujúcich, sa zvyšujú požiadavky aj na pridružené segmenty. V prvom rade ide o kvalitné dopravné napojenie či služby priamo na letisku. V tomto smere by mala v odletovej hale pribudnúť nová reštaurácia, ktorá mnohým cestujúcim chýbala.
„V priebehu mája sa plánuje otvorenie novej gastroprevádzky s denným menu v odletovej hale letiska,“ potvrdila pre tvnoviny.sk hovorkyňa Veronika Demovičová.
Doprava na letisko
Zlepšenie by malo nastať aj v dopravnom napojení – už od mája by mal byť spustený bezplatný zvoz z parkoviska P3 priamo k odletovej hale. Zároveň, bratislavské letisko už spustilo službu takzvaného shuttle busu medzi autobusovou stanicou Nivy a budovou letiska. Bratislavský dopravný podnik tiež posilnil trolejbusovú linku s číslom 61, ktorá premáva medzi hlavnou železničnou stanicou a letiskom.
Vo februári pribudli samoobslužné kiosky
Ešte počas februára kompetentní informovali o tom, že v bratislavskom letisku pribudli samoobslužné kiosky, ktoré tu boli nainštalované vôbec prvýkrát. Letecký dopravca Ryanair ich využívaním plánuje zrýchliť proces odbavenia pri registrácii na let, na tzv. check-ine, cestujúcim zase zrýchlia proces podania batožiny bez dlhšieho čakania v rade.
Služba je dostupná pre všetky odlety s dopravcom Ryanair, ktorý ponúka z Bratislavy odlety do 33 rôznych destinácií. Na využite kioskov je potrebné mať so sebou mobilný telefón s možnosťou skenovania QR kódov. Po odvážení a označení batožiny štítkom cestujúci batožinu odovzdá na check-in pulte.
