Biedronka práve otvorila svoju prvú slovenskú predajňu. Ľudí láka na atraktívne zľavy, takto to vyzerá v Miloslavove

Expanziu veľkého potravinového reťazca si náš trh nepamätá už dlhé roky, a preto sú očakávania, pochopiteľne, nastavené vysoko. Ľudí zaujíma, čím sa „lienka“ odlíši od konkurencie, či im ponúkne lákavé ceny ako v Poľsku, ale tiež to, čo jej príchod globálne spôsobí v otázke cenotvorby jednotlivých supermarketov. Dozvedieť sa to môžu už dnes.

Prvá slovenská predajňa diskontného reťazca svoje brány otvorila neďaleko hlavného mesta v obci Miloslavov. V doobedňajších hodinách zástupcovia spoločnosti médiám predstavili aj svoje nové logistické centrum vo Voderadoch. Práve okolo neho bude Biedronka budovať svoje ďalšie obchody. „Najprv sa snažíme budovať obchody v malých a stredných mestách, Bratislava je náš ďalší krok,“ uviedol prednedávnom Maciej Lukowski, zodpovedný pracovník za expanziu spoločnosti na Slovensko.

V obchodoch „lienka“ ponúkne 3 400 položiek a v segmente čerstvých potravín ich plánuje polovicu odoberať od slovenských dodávateľov, pričom dlhodobým cieľom je mať na pultoch celkovo 40 % slovenských produktov. Spolupracovať budú napríklad s firmami Rajo či Agro Tami.

Otvorenie prvej predajne pripadlo na 14:00 hod. a na mieste sme od začiatku aj my. Už čoskoro vám prinesieme aj samostatnú reportáž, v ktorej vám ukážeme, ako to v obchode vyzerá, aké produkty Biedronka do regálov naskladnila a v akých cenách sa tovar predáva. Otvárací deň je v Miloslavove bohatý a pri predajni to žije aj vďaka sprievodnému programu.

Na mieste je niekoľko desiatok ľudí, ktorí netrpezlivo čakali na slávnostné otvorenie. Parkovisko je plné, pričom doprava, dá sa povedať, kolabuje. Autá parkujú aj na provizórnej ploche neďaleko predajne. Sortiment je široký, pripomína slovenské reťazce. Samozrejme, zákazníci sa môžu tešiť aj na otváracie akcie.