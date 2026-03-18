Biedronka dupla na plyn. Predajne otvorí v ďalších lokalitách, smeruje do malej obce aj do krajského mesta

Ilustračná foto: interez.sk

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Po aktívnom závere roka bolo viac ako 2 mesiace okolo Biedronky ticho. Teraz sa zdá, že by sa kolotoč otvárania nových pobočiek mohol opäť rozbehnúť.

Začiatkom marca sme vás informovali o tom, že Biedronka presne rok od svojho vstupu na slovenský trh spustila vernostnú aplikáciu. Išlo tak o ďalší zásadný krok smerom k zákazníkom, ktorý zároveň môže do predajní prilákať väčší počet ľudí. Od konca decembra to bola prvá veľká správa spojená s diskontom, ktorý teraz postupne odkrýva ďalšie nové lokality.

Biedronka počas prvého roka otvorila na Slovensku 15 predajní. Aktuálne ich nájdeme v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene.

Mnohí spotrebitelia však očakávali rýchlejšie tempo expanzie a prekvapivo môže na prvý pohľad vyzerať aj výber lokalít, kde spoločnosť Jerónimo Martins pobočky umiestnila. Kompetentní navyše už dlhší čas avizujú ambície, podľa ktorých chcú mať do konca aktuálneho roka 50 slovenských predajní.

„Pôjde o veľmi dynamický rok – do jeho konca má ambíciu vybudovať na Slovensku sieť 50 predajní,“ uviedla Biedronka v januárovej tlačovej správe.

Dočká sa aj ďalšie krajské mesto

Viacerí odborníci uvedené plány spochybnili a nemyslia si, že bude reálne ich naplniť. Naopak, diskontný reťazec rétoriku nemení a na pracovnom portáli Profesia.sk odkryl ďalšie tri lokality, do ktorých plánuje vstúpiť. Konkrétne by sa tak malo stať v Bánovciach nad Bebravou, Močenku a v Nitre. Zaujímavo pôsobí práve krajské mesto, ktorým sa Biedronka zatiaľ vyhýba a okrem Nitry je nateraz v pláne iba predajňa v Žiline.

Reťazec svoje plány síce v predstihu nezvykne komentovať, no pracovné ponuky sú zväčša spoľahlivým indikátorom otvárania nových prevádzok. Z inzerovaných ponúk nie je zrejmé, v akom časovom horizonte by sa tak mohlo stať. V aktuálnej fáze spoločnosť hľadá primárne manažment daných predajní, čo je štandardný postup.

Foto: Biedronka

Okrem spomínaných miest a obcí sa predajne s logom lienky spomínajú aj s Chorvátskym Grobom, Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou.

Ešte začiatkom minulého roka, keď bol príchod Biedronky na Slovensko iba v rovinách špekulácií či diskusií, sa predpokladalo, že vzhľadom na správanie domácich zákazníkov bude diskontný reťazec spočiatku vyhľadávať pohraničné regióny na severnom či východnom Slovensku. Dôvod bol jednoduchý – Slováci žijúci v týchto oblastiach „lienku“ poznajú a sami v nej v rámci možností nakupujú.

Faktom však je, že gro terajšej siete je koncentrované na západnom Slovensku, pričom iba v okolí Bratislavy sú už otvorené pobočky v Miloslavove, Malinove, Tomášove či Zlatých Klasoch.

