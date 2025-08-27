Čakali sme 18 rokov: Kultový seriál, ktorý milujú celé generácie, opäť ožije. Vysielal sa vo viac než 100 krajinách

Pripravte si pukance a pohodlne sa usaďte, pretože milované „Gilmorky“ sú späť. Môžete sa tešiť na pohľad do zákulisia, rozhovory s hercami a množstvo doteraz neodvysielaných scén.
Ak ste si niekedy priali opäť vkročiť do mestečka Stars Hollow, pripravte sa, pretože toto prianie sa vám čoskoro splní. Pri príležitosti 25. výročia ikonického seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov vznikol dokumentárny film s názvom Searching for Stars Hollow, ktorý sľubuje jedinečný pohľad na fenomén, ktorý ovplyvnil celé generácie fanúšikov, píše web The Hollywood Reporter.
Ženy z rodu Gilmorovcov sa stali kultovou klasikou vďaka svojmu rýchlemu dialógu, dôvtipnému humoru a neobyčajne silnému vzťahu medzi slobodnou matkou Lorelai a jej dcérou Rory.
„Gilmorky“ si získali milióny fanúšikov po celom svete, seriál sa vysielal od roku 2000 až do roku 2007 vo viac než 100 krajinách a preložený bol do desiatok jazykov.
Môžete sa tešiť na pohľad do zákulisia
Nový dokument však nebude len nostalgickým návratom do minulosti, jeho tvorcovia sľubujú, že sa zameria na širší kultúrny dosah seriálu. Okrem zákulisných záberov a doteraz nezverejnených rozhovorov s hercami a so štábom sa tvorcovia pokúsia odpovedať na otázku, prečo práve Ženy z rodu Gilmorovcov tak hlboko rezonujú v spoločnosti aj desaťročia po odvysielaní poslednej epizódy.
Vo filme sa objavia známe tváre ako Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean), Chad Michael Murray (Tristan), ale aj ďalšie obľúbené postavy ako Lane, slečna Patty či pani Kimová a mnohí ďalší. Chýbať nebudú ani pohľady zo zákulisia od režisérov, scenáristov či kastingových agentov.
Dátum vydania dokumentu zatiaľ nie je známy.
