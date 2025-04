Lauren z Gilmore Girls prezradila, že chodila s viacerými hereckými kolegami. Jeden muž mal však oči len pre Lorelai

Už je to dvadsaťpäť rokov, odkedy mali Gilmore Girls, alebo ak chcete Ženy z rodu Gilmorovcov, premiéru na televíznych obrazovkách. Sláva tohto seriálu však rozhodne neupadá, práve naopak. Navyše ju pri živote držia aj známi herci zo seriálu, ktorí dodnes prezrádzajú rôzne pikošky z natáčania. Najnovšie sa o to postarala predstaviteľka Lorelai.

V novom rozhovore pre podcast Call Her Daddy herečka Lauren Graham, predstaviteľka Lorelai, prezradila, že zatiaľ čo si slobodná mamička zažila viacero románikov na scéne, aj mimo kamier lietali iskry. Lauren totiž mala románik s viacerými hereckými kolegami, no s jedným mužom fungovala chémia len v seriáli.

Svoj milostný život si držala v súkromí

Ešte počas natáčania seriálu sa jej často pýtali na jej milostný život – a nie vždy dávala priame odpovede. „Vždy je to zvláštny pocit, keď sa ma na to pýtajú a mnohokrát som klamala, pretože je čudné o tom hovoriť – dodnes o tom väčšinou nehovorím,“ povedala Graham moderátorovi podcastu Alexovi Cooperovi.

„Randenie je niečo, pri čom neviete, čo sa stane. Myslím, že niektorí ľudia sú na to stavaní, niektorí to nepovažujú za osobne zraniteľné. A musím tiež povedať, že v tom čase som sa na to nezameriavala, takže som sa cítila zvláštne. Proste, som pracujúci človek a robím kariéru, a neviem, bolo to zvláštne,“ dodala.

Napriek tomu však s niektorými zo svojich hereckých kolegov chodila – alebo aspoň mala niekoľko románikov. „Randenie je naozaj silné slovo pre niektoré zážitky,“ zažartovala herečka a pokračovala: „Ale viete, ste tam 14 až 15 hodín. Koho ešte stretnete?“

Graham nemenovala svojich bývalých, ale do histórie Lorelainých vzťahov patria Christopher Hayden (David Sutcliffe), Max Medina (Scott Cohen), Peyton Sanders (Jon Hamm), Alex Lesman (Billy Burke) a Jason Stiles (Chris Eigeman). Čo je však isté, Lauren Graham nechodila s predstaviteľom Luka, hercom Scottom Patternsonom, a ich chémia pred kamerami bola len hraná. V skutočnosti sú títo dvaja len dobrými priateľmi.