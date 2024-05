Bývať pod Tatrami viete za cenu bratislavskej garáže. Lacné byty nájdete aj v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či Trebišove

Vysoké úrokové sadzby, ale aj astronomické ceny slovenských nehnuteľností na istý čas spôsobili ochladenie trhu s realitami. Ako sa podľa posledných správ zdá, trh sa opäť začína rozbiehať a zvyšuje sa aj dopyt po nehnuteľnostiach rôzneho druhu. Mohlo by tak ísť o ideálnu príležitosť kúpiť si vlastné bývanie a my sme sa pozreli na ďalšie mestá, v ktorých sa to dá v priaznivej finančnej rovine.

Je pochopiteľné, že byty v najväčších slovenských mestách ako Bratislava či Košice si svoju hodnotu bez zásadných poklesov vďaka dopytu držia prakticky celý čas, no množstvo ľudí čoraz viac vyhľadáva periférie a menšie mestečká. V tých sa mnohí dokážu uplatniť aj pracovne, pričom významným faktorom sú bezpochyby tiež samotné ceny nehnuteľností, ktoré sú často radikálne lacnejšie.

V nedávnom článku sme vám ukázali, že na juhu stredného Slovenska sa byty predávajú aj za menej ako 10-tisíc eur. V dnešnom rešerši sme síce až takéto lacné nehnuteľnosti nenašli, no presunuli sme sa do lukratívnejších lokalít, a to priamo pod azda najpopulárnejšie turistické centrum na Slovensku. Ide o pohorie Vysoké Tatry, ktoré každoročne privítajú množstvo turistov a investícia do bytu v blízkom okolí by mohla mať aj investičný charakter.

Kežmarok, Spišská Nová Ves

Východné Slovensko je plné pekných lokalít a miest, ktoré ponúkajú okrem bývania aj pridanú hodnotu vo forme prírodných krás či historických pamiatok. Do veľkej miery to platí práve pre Kežmarok a Spišskú Novú Ves, ktoré sú obklopené národnými parkami a bývanie sa tu nepohybuje v astronomických výškach. Nehnuteľnosti v Kežmarku sme napríklad našli od 60-tisíc eur, no prevažná časť bytov určených na predaj sa pohybuje okolo hranice 100-tisíc eur.

Čo sa týka Spišskej Novej Vsi, tá ponúka byty už od 57-tisíc eur a veľkým benefitom mesta je dobré dopravné napojenie na diaľnicu D1 a tiež blízkosť dvoch krásnych národných parkov – Slovenský raj a TANAP. Ak sa pozrieme na priemernú cenu menších bytov, ich hodnota je v dnešnej dobe do veľkej miery porovnateľná s cenou garáží a parkovacích miest v Bratislave. Výhodou je aj to, že regióny okolo Tatier sa v súčasnosti stále rozvíjajú a patria medzi investične zaujímavé.

Trebišov

Približne 40 minút jazdy autom z Košíc sa nachádza mestečko Trebišov, ktoré sa v posledných mesiacoch objavilo v médiách hneď niekoľkokrát a do veľkej miery ho spopularizoval aj známy seriál. V každom prípade, pre ľudí by mohla byť zaujímavá blízkosť druhého najväčšieho slovenského mesta a tiež ceny bytov, ktoré začínajú na hranici 60-tisíc eur. Aj v tomto prípade platí, že s rozpočtom do 100-tisíc eur si viete zaobstarať solídne vlastné bývanie, respektíve investičnú nehnuteľnosť.

