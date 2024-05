Byt tu kúpite za menej ako 10-tisíc eur: Lacné nehnuteľnosti sme našli v Rimavskej Sobote, Partizánskom či Čadci

Vysoké úrokové sadzby, ale aj astronomické ceny slovenských nehnuteľností na istý čas spôsobili ochladenie trhu s realitami. Ako sa podľa posledných správ zdá, trh sa opäť začína rozbiehať a zvyšuje sa aj dopyt po nehnuteľnostiach rôzneho typu. Mohlo by tak ísť o ideálnu príležitosť kúpiť si vlastné bývanie a my sme sa pozreli na ďalšie mestá, v ktorých sa to dá v priaznivej finančnej rovine.

Je pochopiteľné, že byty v najväčších slovenských mestách ako Bratislava či Košice si svoju hodnotu bez zásadných poklesov vďaka dopytu držia prakticky celý čas, no množstvo ľudí čoraz viac vyhľadáva periférie a menšie mestečká. V tých sa mnohí dokážu uplatniť aj pracovne, pričom významným faktorom sú bezpochyby tiež samotné ceny nehnuteľností, ktoré sú často radikálne lacnejšie.

Náš rešerš nás tentoraz zaviedol do miest ako Rimavská Sobota, Čadca a Partizánske. Práve prvý menovaný okres nás do veľkej miery prekvapil, nakoľko sme tu našli azda jeden z najlacnejších bytov, aký si vôbec na Slovensku môžete kúpiť. Jednoizbák s výmerou 45 metrov štvorcových sa v obci Konrádovce predáva za 9 999 eur a aj keď ide o staršiu nehnuteľnosť, jej cena je skutočne lákavá. A to tiež vzhľadom na fakt, že v podobných cenových reláciách si vo väčšine slovenských miest nekúpite ani garáž.

Na predaj sú určené v tomto okrese aj ďalšie nehnuteľnosti, ktorých cena sa sotva vyšplhá na 50-tisíc eur, pričom do Rimavskej Soboty mieri veľký zamestnávateľ v podobe McDonaldu. Sieť rýchleho občerstvenia má určite potenciál rozhýbať zanedbaný región a kúpa bytu by tak teoreticky mohla byť aj investičná záležitosť.

Zaujímavé sú aj ďalšie lokality

Ďalším mestom, na ktoré sme pri hľadaní natrafili, je Partizánske. To sa nachádza relatívne blízko jedného z najväčších slovenských miest – Nitry. Kým v Nitre začínajú najlacnejšie byty na úrovni okolo 80-tisíc eur, v Partizánskom to je približne 55-tisíc eur. Rozpočet do 100-tisíc eur by vám s prehľadom stačil aj na menšie byty v novostavbách, ale tiež na modernejšie trojizbáky v niekoľkoročných bytových domoch.

V podobnom duchu sa nesie aj mesto na severozápade Slovenska – Čadca. Tá je dôležitým tranzitným miestom v slovensko-česko-poľskom pohraničí a navyše leží v blízkosti iného veľkého mesta, Žiliny. Potenciálu zodpovedajú ceny bytov, no oproti spomínaným väčším regiónom stále ide o priaznivé cenové relácie. Tie najlacnejšie obytné nehnuteľnosti tu začínajú na úrovni okolo 60-tisíc eur, no bohato si tu vystačíte s rozpočtom do 110-tisíc.

Uvedené alternatívy by mohli byť zaujímavé pre ľudí, ktorí sú vo svojej práci flexibilní, respektíve majú možnosti sa uplatniť aj v menších mestách. Ako sme sa opäť presvedčili, tie sú schopné ponúknuť oveľa zaujímavejšie ceny bytov a zároveň sa v nich ukrýva potenciál aj v rámci investícií.