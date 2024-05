Bývanie tu nájdete aj za 50-tisíc eur: V Malackách, Šali či Senici sú nehnuteľnosti lacnejšie, než garáže v Bratislave

Mať vlastné bývanie je dnes v Bratislave skutočným privilégiom. Množstvo pracujúcich mladých ľudí naň nevie kvôli nedostupným hypotekám a vysokým cenám dosiahnuť, pričom do hlavného mesta prúdi čoraz viac Slovákov. Pozreli sme sa preto na lokality v blízkom okolí Bratislavy a niektoré ceny nás skutočne prekvapili.

V posledných rokoch sme mohli zaznamenať trend, v rámci ktorého ľudia preferovali bývanie na perifériách, konkrétne v menších dedinkách okolo Bratislavy. S rozvojom našej metropoly sa priamoúmerne zlepšuje aj dopravné napojenie jej okolitých blízkych satelitov. V závislosti od toho, v akej mestskej časti ľudia pracujú, si dnes už vedia nájsť vhodné bývanie aj v spomínaných lokalitách.

Čoraz obľúbenejším sa stáva región na západ od hlavného mesta, smerom na Záhorie, kde už svoj domov našlo veľa niekdajších obyvateľov hlavného mesta. Akýmsi centrom by mohlo byť aj mesto Malacky, ktoré je od bratislavských mestských častí ako Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Dúbravka či Karlova Ves vzdialené maximálne do 30 minút. Napriek tomu sú ceny nehnuteľností v tejto lokalite na dnešnú dobu stále priaznivé.

Jednoizbák je lacnejší ako garáž v Bratislave

Pri hľadaní na portáli nehnutelnosti.sk sme objavili niekoľko dôkazov. Napríklad, jednoizbové byty a garsónky začínajú na cenách pod hranicou 50-tisíc eur, pričom hneď niekoľko takýchto nehnuteľností sa potom pohybuje mierne nad touto úrovňou. Mimochodom, ide o sumy, za ktoré sme dokonca v hlavnom meste našli na predaj garáže. V inzerátoch sa pri tomto type nehnuteľností v rámci Bratislavy bežne stretnete so sumami ako 30-, 40-, 50- či dokonca 60-tisíc eur.

Samozrejme, nami uvedené bývanie je skôr pre skromnejších a nenáročných klientov, no stále výhodné sú aj ceny za novšie, modernejšie a väčšie byty. Tie v Malackách začínajú na úrovni 100-tisíc eur a hovoríme tu zväčša o 2-izbových nehnuteľnostiach, prípadne o jednoizbákoch v novostavbách.

Ak však počítate s rozpočtom okolo 130-tisíc eur, v meste neďaleko Bratislavy si už skutočne vyberiete zo širokej ponuky dvojizbových, ba aj trojizbových bytov. Za zmienku v tomto prípade stojí fakt, že takýto budget by vám v rámci hlavného mesta postačoval maximálne na garsónku, prípadne starší jednoizbový byt. V prípade, že pracujete v západnej časti Bratislavy, mohlo by ísť o schodné alternatívne riešenie bývania počas náročnej doby.

Pohľad na dopravné spojenie Malaciek s Bratislavou prostredníctvom autobusov či vlakov by tiež mohol potenciálnym záujemcom dodať dávku pozitívneho myslenia, nakoľko ide o frekventovanú trasu posilnenú niekoľkými spojmi v priebehu jednej hodiny. Tým sa dá predísť prípadným kolónam či iným dopravným komplikáciám.

Oplatia sa aj Šaľa či Senica

V našom ďalšom rešerši sme sa dostali aj k mestám ako Šaľa či Senica. Práve prvé menované mesto je od Bratislavy vzdialené približne hodinu jazdy autom a jednoizbové byty tu nájdete v cenovom rozmedzí 60- až 75-tisíc eur, vrátane zaujímavých lokalít v centre. Zaujímavé je, že v Šali je tiež na predaj niekoľko dvojizbových bytov pod magickou hranicou 100-tisíc eur. Nevýhodou však už môže byť dlhšie dochádzanie do hlavného mesta, no v blízkom okolí Šale sa stále rozvíjajú aj rôzne atraktívne pracovné možnosti.

Vzdialenosťou je na tom podobne aj Senica, ktorej ponuka garsónok tiež koketuje so sumou iba 50-tisíc eur a lákavé by mohli byť aj inzeráty dvojizbákov, ktoré sa, podobne ako v Šali, zmestia pod hranicu 100-tisíc eur. Ide tak o ďalší dôkaz toho, že v relatívne tesnej blízkosti hlavného mesta existuje dostupné bývanie, no daňou je ochota stráviť na cestách niekoľko desiatok minút.