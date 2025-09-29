Brusel varuje Slovensko: Do ústavy sme presadili zvrchovanosť aj napriek výhradám Európskej komisie, toto nám hrozí

Európska komisia ostro zareagovala na zmeny v slovenskej ústave. Podľa nej krajina ignorovala jej pripomienky a novoprijaté ustanovenia spochybňujú nadradenosť práva Európskej únie.
Ako informuje Denník N s odvolaním sa na agentúru čtk, hovorca Európskej komisie zdôraznil, že nadradenosť európskeho práva je základným princípom fungovania Únie a platí aj voči národným ústavám. Dodal, že Brusel mrzí, že Slovensko neakceptovalo jeho pripomienky k zmenám.
Fico zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska
Premiér Robert Fico reagoval opačne. Tvrdí, že nová formulácia v ústave posilní suverenitu Slovenska a stanoví prednosť slovenských zákonov pred európskymi a medzinárodnými pravidlami, najmä v otázkach národnej identity.
Európska komisia upozornila, že v prípade porušenia únijného práva môže spustiť konanie, ktoré sa v konečnom dôsledku dostane až pred Súdny dvor Európskej únie. Podobný krok urobila v roku 2021 voči Poľsku, keď tamojšia vláda spochybnila nadradenosť práva Únie.
