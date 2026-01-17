Budúcnosť krásy: Nalepovacie nechty zmenia farbu za 5 sekúnd, inteligentný lak ovládate cez telefón

Poznáte to – ponáhľate sa, štetcom míňate nechty a nakoniec sa ešte niečoho chytíte, čím si lak zničíte úplne. Dokonalá manikúra totiž vyžaduje čas, a tak nie div, že množstvo žien preferuje návštevu salóna, kde môžu zrelaxovať a odídu s dokonale upravenými nechtami. Teraz však prichádza novinka, aká tu ešte nebola.
Veľtrh CES 2026 priniesol ukážku toho, ako veľmi sa technológia opäť posunula vpred. Umelá inteligencia môže napríklad už aj strihať vlasy, čím poteší najmä mužov, ktorí preferujú krátky zostrih a celé roky nosia rovnaký účes. A čo sa týka žien, tie sa môžu tešiť na vymoženosť, ktorá dokonale upraví ich nechty.
Nechty, ktoré menia farbu
Spoločnosť iPolish odhalila novú cestu v oblasti lakov na nechty s digitálnymi farbami, ktoré sa menia, informuje portál personal care insights. Ich inteligentné akrylové nechty fungujú na báze press-on, teda sú nalepovacie. Takýto typ nechtov sám osebe ponúka možnosť spraviť si manikúru kedykoľvek a kdekoľvek, keďže ich stačí nalepiť, no spoločnosť iPolish posunula ich revolučnosť na novú úroveň.
Nechty ponúkajú viac ako 400 odtieňov, ktoré sa dajú zmeniť za päť sekúnd. Spotrebitelia si môžu lak prispôsobiť podľa svojej nálady, oblečenia alebo príležitosti.
„Keď sa ráno zobudíte a máte na sebe béžové oblečenie do práce, zmeníte farbu svojich nechtov na béžovú,“ povedal pre agentúru Reuters Lance Littell, senior viceprezident pre obchodný rozvoj spoločnosti iPolish a dodal: „Večer idete na rande, máte na sebe červené šaty, zmeníte farbu svojich nechtov na červenú. Môžete to robiť tisíckrát a znova a znova podľa potreby, kedykoľvek chcete.“
Táto technológia je poháňaná elektroforetickými nanopolymérmi, ovládaná prostredníctvom aplikácie na Android alebo iPhone a spravovaná pomocou aktivačného zariadenia. Magic Wand sa pripája k telefónu cez Bluetooth a na fungovanie vyžaduje nabíjanie. Po nastavení farby už však nemusí v nabíjaní ostať a môžete ju používať bez obmedzení.
Spoločnosť iPolish tvrdí, že jej digitálne akrylové nechty sú bez toxických chemikálií a neboli testované na zvieratách. Sú vodovzdorné a opisujú sa ako e-ink (technológia, ktorá napodobňuje vzhľad skutočného atramentu na papieri, pozn. red.) pre nechty.
Spoločnosť so sídlom na Floride uvádza, že nechty boli testované na použitie v reálnych situáciách, ako aj prostredníctvom zabezpečenia kvality v továrni. Boli testované počas 14 dní nepretržitého používania a vzhľadom na rast nechtov by mali vydržať približne dva týždne. Spoločnosť poskytuje na svoje produkty záruku proti výrobným vadám a uvádza, že vedci neustále pracujú na zlepšovaní dizajnu.
V čom je háčik?
Digitálne akrylové nechty iPolish Press-On nie sú v súčasnosti navrhnuté na opätovné použitie. Ak sa však necht v dôsledku nehody odlepí skôr a displej nie je poškodený, používatelia ho môžu opäť pripevniť pomocou lepidla Hyper Glue. Ak je necht poškodený, ale zvyšok manikúry je stále neporušený, spotrebitelia si môžu zakúpiť balenie dvoch náhradných nechtov v požadovanej veľkosti.
V súčasnosti je možné objednať si takéto nechty v predobjednávke s tým, že ich dostanete domov už toto leto. Ich cena je 95 dolárov, teda v prepočte približne 81 eur. Balík obsahuje dve kompletné sady nalepovacích nechtov v rôznych tvaroch, aktivačné zariadenie, lepidlo, nástroje na prípravu nechtov a prístup k aplikácii.
„iPolish vám dáva slobodu vyjadriť, ako sa cítite v danom momente, v danej nálade, v danom kontexte a ako sa chcete prezentovať. Predstavuje budúcnosť vedy, technológie a inovácie v oblasti krásy,“ avizuje spoločnosť a dodáva: „Toto je len začiatok, máme v pláne ešte viac.“
