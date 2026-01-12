Umelá inteligencia vás po novom aj ostrihá: Z amatérov robí barberov a postará sa o výsledok bez chýb

Umelá inteligencia vám pomôže vytvoriť falošné spomienky, upraviť fotografie, či napísať e-mail šéfovi. Využívajú ju dospelí i deti, ktoré si chcú uľahčiť domáce úlohy. Po novom však AI neostane len ako pomocník na telefóne či v počítači.
Pri otvorení veľtrhu CES 2026 sa v priestoroch výstaviska Venetian Expo ozýval nezvyčajný zvuk: bzučanie prvého skutočne inteligentného nástroja na úpravu vlasov na svete, informuje portál AndroidGuys. GLYDE, inteligentný strojček na strihanie vlasov, má spraviť pre človeka to, čo GPS spravilo pre auto.
Ako to funguje
Integráciou sofistikovaného „AI Stylist“ s hardvérom, ktorý fyzicky zabraňuje chybám, si GLYDE kladie za cieľ sprístupniť profesionálne strihanie vlasov každému, kto má desať minút a smartfón.
Na rozdiel od tradičných strojčekov, ktoré sa spoliehajú výlučne na pevnú ruku používateľa, GLYDE využíva AI Stylist na plynulé vykonávanie nasledujúcich úloh:
- Analýza tvaru hlavy: Pomocou fotoaparátu smartfónu AI zmapuje jedinečné kontúry vašej hlavy a odporučí vám najvhodnejšie línie strihu.
- Krok za krokom: Aplikácia poskytuje zvukové a vizuálne pokyny v reálnom čase, ktoré vám presne povedia, kde máte zariadením „kĺzať“ (pozn. red. v pôvodnom znení „glide“, narážka na názov produktu).
- Šablóny vlastných štýlov: Používatelia si môžu vybrať z knižnice trendových strihov alebo stiahnuť vlastné šablóny zdieľané komunitou GLYDE.
Zatiaľ čo softvér vedie používateľa, hardvér vykonáva ťažkú prácu. GLYDE disponuje revolučným systémom automaticky nastaviteľnej čepele. Počas ukážky produktu mali účastníci možnosť sledovať, ako sa dĺžka čepieľok strojčeka automaticky menila, aby vytvorila perfektný prechod bez toho, aby používateľ musel meniť plastový kryt – niečo, na čo sú muži pri návšteve kaderníka už zvyknutí.
Vstavané senzory sledujú rýchlosť a naklonenie strojčeka. Ak sa používateľ pohybuje príliš rýchlo alebo v nesprávnom uhle, čo by mohlo spôsobiť nerovnomerný vzhľad, motor riadený umelou inteligenciou okamžite stiahne čepeľ, čím efektívne zabráni náhodnému odstráneniu príliš veľkého množstva vlasov.
To však nie je všetko. Spoločnosť prišla aj s Fade-Band. Táto nositeľná koruna s vstavanými senzormi funguje ako tvrdá oddeľovacia čiara. Keď sa strojček priblíži k čiare, umelá inteligencia komunikuje s hardvérom, aby zabezpečila, že prechod sa zastaví presne tam, kde má, v súlade s rozmermi tváre používateľa, čím predchádza nerovnomerným bokom.
Hoci finálna maloobchodná cena ešte nebola oficiálne stanovená, očakáva sa, že prvé kusy tohto nového pomocníka sa k ľuďom dostanú koncom tohto roka.
