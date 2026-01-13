Riskantná voľba Jennifer Lopez: Expertka na odčítanie z pier odhalila, prečo spanikárila na Golden Globes

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Odborníčka priblížila tajný moment slávnej speváčky.

Hollywoodska diva Jennifer Lopez opäť ukázala, prečo patrí medzi najväčšie ikony červeného koberca. Na 83. ročníku Golden Globe Awards v Beverly Hills upútala všetky pohľady svojím odvážnym a nezabudnuteľným outfitom, ktorý spájal eleganciu s nádychom provokácie.

Pred dvoma dňami sa konalo dlhoočakávané podujatie, teda odovzdávanie cien Golden Globe Awards, ktoré využila filmová a spevácka ikona na outfit, ktorý opäť upútal pozornosť, ako uviedol The Mirror. Šaty, ktoré si vybrala, okamžite zaplnili titulky módnych magazínov a sociálne siete a ukázali, že ani vek ani trendy nebránia J. Lo v tom, aby opäť ovládla červený koberec.

Nebezpečné šaty

Na udeľovanie cien si speváčka hitu Jenny From the Block obliekla hnedé, priehľadné šaty s hnedým čipkovaným vzorom, ktorý prekrýval určité časti tela. Vlasy mala zopnuté do francúzskeho twistu s jedným malým ozdobným kúskom, ktorý jej visel naboku tváre.

Keď Jennifer Lopez vystúpila z čierneho auta, asistovala jej blondínka v čiernom obleku. Niektorí však zaregistrovali mierne zaváhanie až obavy, ktoré dala najavo umelkyňa pri tom, ako ukázala na spodok svojich šiat. Neznámej blondínke Jennifer niečo povedala, no kamera nezachytila, o čo presne išlo. Nicola Hickling, forenzná expertka na odčítanie pier a analytička zo spoločnosti LipReader, však rozlúštila, čo vyslovila popová kráľovná.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa E! News (@enews)

Podľa odborníčky zaznelo nasledovné: „Daj mi to dole, pretože je to trochu nebezpečné.“ Zrejme tým Jennifer odkázala na tylový spodný diel svojich šiat, ktorý sa rozprestieral do tvaru morskej panny. Šaty boli zjavne veľmi objemné, takže sa v nich speváčka ťažko pohybovala a hrozilo zakopnutie. Následne Jennifer odviedli na červený koberec a počas chôdze sa na chvíľu usmiala a zamávala davu. Následne pózovala a predviedla svoje krivky v jedinečnom outfite. V ruke držala hnedú trblietavú kabelku.

Foto: Profimedia

Šaty boli od módneho návrhára Jeana-Louisa Scherrera, navrhnuté v roku 2003. Získal ich obchod Lily et Cie z Beverly Hills Village a v roku 2019 sa predali za približne 1 470 dolárov na aukcii Kerry Taylor.

Predstavila najlepšieho herca

