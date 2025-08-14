Budeme sa doslova variť v pote, teploty budú atakovať +40 °C. V noci pribudne jav, ktorý vás bude budiť zo spánku

Ilustračná foto: TASR/DPA, TASR

Nina Malovcová
Piatok prinesie pravdepodobne najhorúcejší deň tohto týždňa a jeden z najteplejších dní leta.

Slovensko sužuje mimoriadne silná vlna horúčav, ktorá potrvá až do konca pracovného týždňa a počas víkendu sa síce mierne zmierni, no stále prinesie veľmi vysoké teploty. Najnáročnejšie je pritom aktuálne počasie v noci, keď sa organizmus nedokáže ochladiť a zregenerovať.

Podľa portálu iMeteo máme za sebou už dve tropické noci, teda také, pri ktorých teplota neklesla pod +20 °C. Tento jav sa zatiaľ vyskytol najmä na západe a juhozápade Slovenska, no v najbližších dňoch sa rozšíri aj do ďalších regiónov. Meteorológovia upozorňujú, že práve takéto noci sú pre ľudské telo ešte nebezpečnejšie ako horúce dni.

Prečo sú horúce noci pre telo také náročné

Večer sa telo prirodzene ochladzuje a snaží sa zotaviť z dennej záťaže. Ak však nočné teploty neklesajú, organizmus sa nedokáže zregenerovať. Najviac ohrození sú seniori, tehotné ženy a ľudia s ochoreniami srdca či ciev.

Ilustračná foto: TASR/AP

Vlna horúčav by mala podľa predpovedí vyvrcholiť v piatok. Počas víkendu sa síce objavia zrážky a noci sa ochladia, no denné teploty zostanú vysoké. Kým sa ochladenie dostaví, čakajú nás ešte dve tropické a náročné noci s minimami nad +20 °C.

Ako prežiť extrémne horúčavy

Počas vlny horúčav by mala byť denná spotreba tekutín aspoň 2 až 3 litre. Fyzicky aktívni ľudia či tí, ktorí sa viac potia, by mali piť ešte viac. Osobitná pozornosť patrí deťom a seniorom. Je dôležité sledovať ich pitný režim a zabezpečiť im možnosť ochladenia.

Zdravotníci varujú, že horúčavy zvyšujú riziko dehydratácie a prehriatia organizmu. Najlepšou prevenciou je dostatok tekutín, vhodné nápoje a prispôsobenie pitného režimu aktuálnym podmienkam. Hydratácia je základom fyzickej aj psychickej pohody.

V piatok to bude podobné

Zajtra bude do našej oblasti aj naďalej prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý udržiava tlaková výš presúvajúca sa z východného Pobaltia nad Ukrajinu. Ako v predpovedi upozorňuje SHMÚ, piatok prinesie pravdepodobne najhorúcejší deň tohto týždňa a jeden z najteplejších dní leta.

V noci sa očakáva prevažne jasná obloha bez zrážok. Teploty neklesnú pod 18 až 13 °C, v údoliach miestami na 13 až 8 °C. V mestách a svahových polohách však môže teplota zostať aj okolo 20 °C, čo znamená, že ďalšia tropická noc je istá. Vietor bude slabý alebo bezvetrie, čo zvýši pocit dusna a zhorší možnosť ochladenia interiérov.

Foto: TASR/AP

Cez deň bude prevažne jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Najvyššie denné teploty vystúpia na 32 až 37 °C, pričom v najteplejších lokalitách na juhu Slovenska sa môžu priblížiť až k hranici 38 °C. V horských oblastiach bude o niečo chladnejšie, no stále veľmi teplo, vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva okolo 24 °C.

Vietor zostane slabý, premenlivého smeru, a zrážky sa neočakávajú. Meteorológovia upozorňujú, že piatok bude extrémne zaťažujúci pre organizmus. Počas popoludnia bude riziko prehriatia a dehydratácie najvyššie, preto sa odporúča minimalizovať fyzickú aktivitu vonku, zdržiavať sa v tieni a piť dostatok tekutín.

