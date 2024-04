Bude sa držať tradície: Peter Pellegrini povedal, kde bude smerovať jeho prvá zahraničná cesta

Prvá pracovná cesta novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho po nástupe do funkcie bude smerovať do Českej republiky. Potvrdil to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Deklaroval, že kurz zahraničnej politiky Slovenska sa meniť nebude.

„Chcem garantovať všetkým občanom SR, že Slovensko je plne ukotvené v rámci EÚ aj v rámci Severoatlantickej aliancie. To budem garantovať. A nikto ani nemieni meniť kurz našej zahraničnej politiky,“ uviedol Pellegrini.

Slovensko však podľa neho musí byť v týchto zoskupeniach suverénnejšie. Myslí si tiež, že sa treba pozerať na všetky svetové strany. Želá si ukončenie konfliktu na Ukrajine a hľadanie cesty k obnoveniu vzťahov aj s Ruskou federáciou. „Samozrejme, keď sa ukončí tento vražedný konflikt,“ doplnil.

Po nástupe do funkcie prezidenta nevidí dôvod na otváranie koaličnej dohody. Tvrdí, že zatiaľ s nikým nerokoval o prípadnom prerozdelení postov a nebolo to nikoho podmienkou.

„Jasne som dával najavo, že prezidentské voľby nijakým spôsobom nemenia pomery síl v parlamente, a preto by malo byť zachované všetko tak, ako je v koaličnej zmluve podpísané tromi predsedami politických strán,“ poznamenal a poukázal na počty poslancov strán. Zároveň ocenil, že v druhom kole mu SNS vyjadrila podporu bez akýchkoľvek požiadaviek.