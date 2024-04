Korčok reaguje na výsledky volieb novým statusom: Pellegrini urobil zo slova POKOJ za pár dní heslo VOJNA

Prognózy ukazovali, že druhé kolo prezidentských volieb bude mimoriadne tesné. Napriek vyjadreniam odborníkov o tom, že množstvo aspektov ukazuje na výhru Ivana Korčoka, do prezidentského paláca na miesto Zuzany Čaputovej poputuje predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Nový prezident získal 1 409 255 hlasov od oprávnených voličov a voličiek. Jeho súperovi, Ivanovi Korčokovi, svoj hlas odovzdalo 1 243 709 ľudí.

„Aj v politike to musí byť ako v športe. Vo finále jeden vyhrá. Dnes je víťazom Peter Pellegrini. Gratulujem mu a želám, aby bol dobrým prezidentom pre Slovensko,“ napísal diplomat vo vyjadrení na sociálnej sieti.

Bojí sa o budúcnosť Slovenska

Korčok Pellegrinimu odkázal, že verí, že sa bude riadiť Ústavou SR a ako nestranný prezident bude konať podľa svojho presvedčenia a bez príkazov.

Napriek tomu neskrýva svoje sklamanie z prehry. Ako však dodal, oveľa viac je rozčarovaný zo spôsobu, aký štýl kampane Pellegrini viedol a napriek tomu si na svoju stranu získal sympatie Slovenska. „Aj toto, vrátane vytvorenia môjho obrazu kandidáta vojny v kontexte Ukrajiny a smrti, v kontexte Gazy, aj toto si Peter Pellegrini nesie so sebou do prezidentskej funkcie. Je to jeho osobná hypotéka,“ odkázal.

Priznal tiež, že v tomto momente z neho stále hovoria emócie. „Môžem si ich dovoliť, lebo som slobodný človek. Nemusím kalkulovať, pretože nemám voči nikomu žiadne záväzky. Neprišiel som o žiadny úrad ani pohodlný servis štátneho úradníka a o nijaký sa neusilujem. Preto mám slobodu zdieľať, čo si práve teraz úprimne myslím.“

Podľa jeho slov budú príčiny prehry analyzovať odborníci, sám si však myslí, že rozhodujúca v týchto voľbách bola mobilizácia strachom. Z hesla POKOJ urobil Peter Pellegrini za pár dní heslo VOJNA. Budúcemu prezidentovi odkázal, že vojny sa ľudia boja a on sa s tým rozhodol vyhrať. „A k tomu urobiť hlboký predklon pred tými, ktorí otvorene ťahajú Slovensko z NATO a EÚ. Toto je patologický pragmatizmus a nie politika, ktorá má slúžiť krajine a chrániť národnoštátny záujem,“ myslí si.

Korčok upozornil na to, že spôsob, akým sa Pellegrini dostane do prezidentského paláca, je prípadová štúdia ako účel svätí prostriedky. K tomu sa pridá aj porcia nevídaného cynizmu a prekročenia červených čiar.

V závere tiež dodal, že má obavy o Slovensko, avšak nie preto, lebo prehral práve on. „Ani na chvíľu som nemal pocit mesiášstva. Moja prehra je pre mňa osobne epizóda a neoceniteľná skúsenosť. Mám však obavy preto, lebo trend smerovania krajiny, jej úpadku, relativizovania hodnôt a odklon od liberálnej demokracie dostal nielenže zelenú, ale dostal silný vietor do chrbta.“

Porozumel tiež odkazu, že jeho reakcia svedčí o jeho nepripravenosti na funkciu. Pravdou tiež ostáva, že „pripravenosť“ a ešte viac odhodlanosť tejto politickej zostavy na vládnutie a funkcie je obrovská. A to je tou najväčšou hrozbou pre našu krajinu.

„Bez ohľadu na všetko, ďakujem všetkým, ktorí ste mi fandili, za obrovskú podporu a energiu, s ktorou sme s mojím tímom dali do mojej kandidatúry všetko. Ďakujem dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom a všetkým podporovateľom. Slovensko je naša vlasť a snáď sa mi aspoň toto podarilo pripomenúť,“ uzatvoril.