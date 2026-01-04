Brutálna vražda u našich susedov: Ženu usmrtili mimoriadne krutým spôsobom, polícia našla jej hlavu v rieke

Foto: X/Policie ČR

Nina Malovcová
Hrôzostrašný prípad z Česka.

Kriminalisti v južných Čechách od soboty vyšetrujú mimoriadne brutálnu vraždu ženy, ku ktorej došlo v obci na Strakonicku. Podľa prvotných informácií mala obeť zomrieť násilnou smrťou a páchateľ jej mal oddeliť hlavu.

O prípade informovala televízia Nova a informácie zverejnili kriminalisti aj prostredníctvom sociálnej siete X. Juhočeská polícia potvrdila, že ide o ženu v strednom veku a aj skutočnosť, že vyšetrovanie prebieha od sobotného rána.

Telo našli v kôlni, nasledovalo rozsiahle pátranie

Telo ženy malo byť objavené v kôlni rodinného domu v obci Svinětice. Vyšetrovatelia krátko po náleze spustili pátraciu akciu po chýbajúcej časti tela.

Do pátrania bol nasadený aj služobný pes, ktorý približne tri kilometre od obce označil krvavú stopu pri rieke Blanice. Na miesto následne nastúpili potápači zásahovej jednotky, ktorí z rieky vytiahli chýbajúcu časť tela ženy.

Polícia pokračuje v úkonoch, verejnosť upokojuje

„Na mieste pokračujú úkony súvisiace s obhliadkou miesta činu a pátraním po možných stopách,“ informovala polícia. Zároveň zdôraznila, že podľa aktuálnych zistení nikomu ďalšiemu nehrozí nebezpečenstvo a nejde o náhodný útok na verejnosti. Kriminalisti sa v súčasnosti sústreďujú na objasnenie presného priebehu činu, ako aj na identifikáciu a zadržanie páchateľa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Superchrípka desí Slovákov: Spôsobuje dýchavičnosť, búšenie srdca aj kolapsy. Vieme kedy už nečakať doma

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac