Brutálna vražda u našich susedov: Ženu usmrtili mimoriadne krutým spôsobom, polícia našla jej hlavu v rieke

Kriminalisti v južných Čechách od soboty vyšetrujú mimoriadne brutálnu vraždu ženy, ku ktorej došlo v obci na Strakonicku. Podľa prvotných informácií mala obeť zomrieť násilnou smrťou a páchateľ jej mal oddeliť hlavu.
O prípade informovala televízia Nova a informácie zverejnili kriminalisti aj prostredníctvom sociálnej siete X. Juhočeská polícia potvrdila, že ide o ženu v strednom veku a aj skutočnosť, že vyšetrovanie prebieha od sobotného rána.
Telo našli v kôlni, nasledovalo rozsiahle pátranie
Telo ženy malo byť objavené v kôlni rodinného domu v obci Svinětice. Vyšetrovatelia krátko po náleze spustili pátraciu akciu po chýbajúcej časti tela.
Jihočeští kriminalisté aktuálně prověřují násilné úmrtí ženy v jedné obci na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí. Další informace zveřejníme podle průběhu vyšetřování. #policiejhc pic.twitter.com/Bkxi5frE4Z
— Policie ČR (@PolicieCZ) January 3, 2026
Do pátrania bol nasadený aj služobný pes, ktorý približne tri kilometre od obce označil krvavú stopu pri rieke Blanice. Na miesto následne nastúpili potápači zásahovej jednotky, ktorí z rieky vytiahli chýbajúcu časť tela ženy.
Polícia pokračuje v úkonoch, verejnosť upokojuje
„Na mieste pokračujú úkony súvisiace s obhliadkou miesta činu a pátraním po možných stopách,“ informovala polícia. Zároveň zdôraznila, že podľa aktuálnych zistení nikomu ďalšiemu nehrozí nebezpečenstvo a nejde o náhodný útok na verejnosti. Kriminalisti sa v súčasnosti sústreďujú na objasnenie presného priebehu činu, ako aj na identifikáciu a zadržanie páchateľa.
