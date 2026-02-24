Bratislavu dnes čaká pochod. Polícia upozorňuje na viaceré dopravné obmedzenia a vyzýva na pokojný priebeh

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Jakub Baláž
TASR
Pochod sa uskutoční pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine.

Verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa uskutoční v utorok podvečer v Bratislave pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine, si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská mestská polícia (MsP) na sociálnej sieti.

S dočasnými dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 17.00 h v okolí Prezidentského paláca a následne na uliciach Palisády a Mudroňova. Pochod totiž bude smerovať od Prezidentského paláca k Veľvyslanectvu Ukrajiny v SR. Vylúčené nie je ani obmedzenie alebo presmerovanie viacerých spojov MHD.

Možné obmedzenia

Polícia žiada verejnosť, najmä vodičov, aby sa podvečer vyhli daným lokalitám a využili alternatívne trasy. Účastníkov pochodu žiada, aby svoje postoje vyjadrovali pokojne, dôstojne a s rešpektom. „Práve rešpekt k slobode a demokracii je hodnotou, ktorú si pri podobných výročiach pripomíname,“ odkazuje polícia, vyzývajúc zároveň k nenarúšaniu riadne ohláseného verejného podujatia.

Na obmedzenia upozornila aj bratislavská krajská polícia. „Situáciu v cestnej premávke budeme riadiť a v prípade potreby zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ uviedli policajti na sociálnej sieti. Vodičov takisto upozornili, aby sa v čase konania zhromaždenia a pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy a riadili sa pokynmi polície.

