Bratislavskí policajti riešili zraz tuningových vozidiel. Zistili pri ňom 75 priestupkov, brali aj vodičské oprávnenia

Bratislavskí policajti v sobotu (20. septembra) večer dohliadali na viacerých miestach, kde sa na území kraja konali zrazy tzv. tuningových vozidiel. V hlavnom meste vykonali kontroly napríklad v okolí parkoviska nákupného centra v bratislavskej Petržalke či obchodnej zóny v Ružinove pri letisku.
Na zrazoch sa podľa informácií polície na sociálnej sieti pohybovalo okolo 350 upravených vozidiel. „Stretnutia fanúšikov týchto áut sa uskutočnili bez narušenia verejného poriadku, policajti však museli riešiť porušenia pravidiel cestnej premávky,“ uviedla polícia. Spresnila, že dopravní policajti zistili celkovo 75 priestupkov.
V 25 prípadoch sa týkali zlého technického stavu vozidla, v 18 prípadoch namerali nedovolenú rýchlosť. V troch prípadoch spôsobil priestupok nesprávny spôsob jazdy, v rovnakom počte bola previnením jazda bez bezpečnostných pásov. „V zostávajúcich dvadsiatich šiestich prípadoch to boli ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky,“ doplnila polícia.
Piatim vodičom zadržali vodičský preukaz, v devätnástich prípadoch osvedčenie o evidencii vozidla a v troch prípadoch tabuľky s evidenčným číslom vozidla. U žiadneho z vodičov nezistili požitie alkoholu či iných návykových látok.
